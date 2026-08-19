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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0010 - La Leche

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

 1°0010 11°4240
 3182  12°3131
 3°0154 13°6144 
 5777  14°3145 
 5068  15°3040 
 6°2819  16°9856
 2265  17°8026 
 9319  18°0376 
 7306  19°4000 
 10°8744 20°2899 

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¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, protección y crecimiento. Indica apoyo y autocuidado.

Limpia y abundante, augura prosperidad y armonía. Derramada o cortada, advierte pérdidas y tensiones.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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