Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0010 - La Leche

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

1° 0010 11° 4240 2° 3182 12° 3131 3° 0154 13° 6144 4° 5777 14° 3145 5° 5068 15° 3040 6° 2819 16° 9856 7° 2265 17° 8026 8° 9319 18° 0376 9° 7306 19° 4000 10° 8744 20° 2899

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, protección y crecimiento. Indica apoyo y autocuidado.

Limpia y abundante, augura prosperidad y armonía. Derramada o cortada, advierte pérdidas y tensiones.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.