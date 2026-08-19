Salta se prepara para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este miércoles 19 de agosto.

El pronóstico anticipa una jornada inestable, con lluvias y tormentas en distintos sectores de la provincia, mientras que en las zonas más elevadas podrían registrarse temperaturas bajo cero y nevadas.

Lluvias en Salta: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 19 se esperan lluvias en diferentes sectores de Salta. En la capital provincial habrá lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C.

El frente de inestabilidad también se extenderá hacia distintos puntos del interior provincial. En los sectores de mayor altitud, se espera un marcado descenso térmico, con posibilidad de heladas y nevadas.

En Cachi, por ejemplo, se espera una mínima de 2°C bajo cero, junto con probabilidad de nevadas.

La combinación de aire frío y humedad dará lugar a una jornada con condiciones meteorológicas muy diferentes según la región de la provincia.

Temporal en Salta: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto. Shutterstock / Composición Canva

Lluvias, frío y posibles nevadas en Salta

El frío será una de las características más destacadas del miércoles en Salta. Para la ciudad capital se prevén temperaturas de entre 5°C y 13°C, mientras que en las áreas de mayor altura los registros podrían ubicarse varios grados por debajo de cero.

Entre las zonas más afectadas por el descenso térmico se encuentra Cachi, donde se pronostica una mínima de -2°C y no se descarta la presencia de nieve.

Ante este escenario, se recomienda a quienes deban transitar por rutas y caminos de montaña mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y consultar los avisos emitidos por los organismos oficiales.

Cómo seguirá el tiempo en Salta durante el jueves

Las condiciones inestables podrían prolongarse durante el jueves 20 de agosto, por lo que el cambio de tiempo no quedaría limitado a una sola jornada.

El avance del sistema de inestabilidad meteorológica seguirá favoreciendo la presencia de lluvias y chaparrones en distintos puntos, mientras que las áreas de mayor altitud mantendrán un escenario de temperaturas bajas.

Desde el SMN aconsejan revisar periódicamente las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales, ya que las condiciones podrían variar tanto en la intensidad como en la distribución de las precipitaciones.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

Mientras Salta afrontará una jornada marcada por las lluvias y el frío, el panorama será diferente en Buenos Aires.

El informe oficial del SMN anticipa para este miércoles una jornada con cielo despejado y una máxima de 15°C.

El jueves continuará el buen tiempo, con una máxima de 17°C y una mínima de 6°C, además de presencia de sol durante gran parte del día. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían descender hasta los 4°C, aunque sin probabilidad de lluvias.