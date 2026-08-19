El riesgo país subió casi 5% ayer a 511. ¿Adónde va? Hace un mes apuntaba a perforar el piso de los 400 puntos… Las ventas ayer puntualmente pasaron por el contexto internacional, Estados Unidos vs. Irán y la salida de fondos de los países emergentes. En agosto el riesgo país ahora acumula alza de 17%. La semana pasada los bonos argentinos perdieron casi 2%. La baja de los emergentes fue de 0,2% en ese mismo período. Lo doméstico juega.

Y ahí entra en acción la regla de oro que mueve hoy al riesgo país. Mandan las probabilidades de que tras las elecciones de octubre del 2027 se mantenga y profundice el actual rumbo económico o bien se vuelva a políticas populistas con déficit fiscal, mayor presión impositiva y repudio de la deuda pública. Los dos escenarios implican un riesgo país a 250 puntos o bien a 2000 puntos. No hay términos medios.

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El valor hoy del riesgo país, esos 511 puntos, puede explicarse en gran parte por las probabilidades que se le asignan a esos dos escenarios. Tomando p a que ocurra el escenario 1 y (1-p) al escenario 2 se llega a que la probabilidad de que se mantenga el actual rumbo económico es del 85% en ese simple cálculo.

Pero a ese cálculo le falta la tasa de EE.UU. La de 10 años entre el 2020 y el 2025 se mantuvo en promedio en 3,25% anual. Ayer cerró a 4,72% anual. El mundo está complicado en lo económico con rojos fiscales por doquier, alto endeudamiento y por ende tasas más altas. Por si fuera poco, el conflicto en Medio Oriente suma el precio del petróleo a la ecuación.

¿Quo vadis? El mercado ha incorporado como dato confiable al Índice de Confianza en el Gobierno que mide la Universidad Di Tella de la mano de Poliarquía. El lunes se va a dar a conocer la medición realizada a principios de agosto e impactará en la regla de oro. La inflación mayorista abrió las puertas a mejoras por el lado de los precios minoristas. La macro juega también.