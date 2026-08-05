Cuando el Papa León XIV llegue al país habrán pasado 39 años desde la última visita papal, protagonizada por Juan Pablo II en abril de 1987, en una gira que reunió a millones de fieles y dejó imágenes históricas.

Pocos años después, el papa polaco Karol Wojtya, volvió a aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery el 6 de abril de 1987. Apenas descendió del avión, besó el suelo argentino y marcó el inicio de una intensa visita pastoral de seis días durante la cual recorrió la Ciudad de Buenos Aires y 10 provincias, además de pronunciar 26 discursos.

Las dos visitas de Juan Pablo II

El pontífice polaco realizó dos viajes oficiales al país en momentos bisagra del mapa político y social interno: en junio de 1982, en pleno desenlace de la Guerra de Malvinas, y en abril de 1987, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín y en pleno proceso de consolidación de la democracia.

Ambas visitas mantuvieron un fuerte peso geopolítico, institucional y socioeconómico, marcando el rol mediador y diplomático del Vaticano en el Cono Sur.

Juan Pablo II- NA

Primera visita: 1982, bajo la sombra de la guerra

El primer viaje de Juan Pablo II a la Argentina tuvo un carácter extraordinario y de urgencia diplomática. En mayo de 1982, Juan Pablo II tenía agendada desde hacía meses una visita pastoral al Reino Unido.

Frente a las tensiones y el estallido de la Guerra de Malvinas, la Santa Sede coordinó un viaje relámpago a Buenos Aires del 11 al 12 de junio de 1982 para equilibrar el gesto diplomático y llevar un llamado de paz en el tramo final de la contienda.

Los puntos centrales de la primera visita:

Mensaje de paz: en medio de un contexto de fuerte censura militar e incertidumbre bélica, la llegada del Papa movilizó a miles de personas hacia la Basílica de Luján y la Avenida 9 de Julio .

Neutralidad vaticana: la gestión papal buscó ratificar la neutralidad de la Santa Sede, al tiempo que intentó abrir canales de diálogo humanitario en momentos previos a la rendición en Puerto Argentino.

La última visita: gira de la democracia y el hito de la Jornada Mundial de la Juventud

Casi cinco años después, del 6 al 12 de abril de 1987 , Juan Pablo II regresó a la Argentina en un escenario político completamente distinto. La visita se dio en el marco de una extensa gira por el Cono Sur tras su paso por Chile y contó con el respaldo institucional del gobierno de Alfonsín.

A diferencia del viaje de 1982, tuvo un claro despliegue federal e impulsó el protagonismo de la Argentina en la agenda global de la Iglesia Católica. El Pontífice recorrió 10 ciudades, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán, Corrientes, Paraná, Viedma y Bahía Blanca.

Celebración masiva en Buenos Aires

En ese momento, se celebró en Buenos Aires la II Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), la primera realizada fuera de Roma, que congregó a más de un millón de jóvenes en la Avenida 9 de Julio.

La visita sirvió también para ratificar el éxito de la mediación vaticana en el conflicto del Canal Beagle, que culminó con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile en 1984.