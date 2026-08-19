Este miércoles, 19 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9481 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto

1° 9481 11° 5605 2° 2782 12° 8242 3° 5311 13° 6366 4° 0920 14° 5056 5° 5520 15° 1552 6° 6821 16° 0459 7° 4186 17° 4811 8° 3735 18° 9624 9° 9653 19° 8551 10° 5126 20° 8947

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación; indica crecimiento personal, armonía y buenas noticias en lo afectivo o creativo.

Si aparecen marchitas o caídas, advierte pérdidas o finales de ciclo; si son abundantes y coloridas, augura esperanza, bienestar y prosperidad.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.