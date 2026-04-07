Feriados confirmados: mayo traerá varios días de descanso en México, con hasta tres fines de semana largos para estudiantes, aunque para trabajadores solo uno será obligatorio por ley. En esa línea, mayo de 2026 se perfila como uno de los meses más atractivos para quienes buscan descanso, ya que el calendario contempla varios días sin actividades, especialmente en el ámbito escolar. Esto abre la puerta a la posibilidad de hasta tres fines de semana largos, dependiendo de cada institución. Hay que tener en cuenta que no todos podrán aprovechar los próximos feriados largos de la misma manera. Mientras estudiantes tendrán más fechas libres, la legislación laboral establece condiciones más estrictas para los trabajadores, limitando los días de descanso obligatorio. De acuerdo con el calendario escolar, los alumnos no tendrán clases el 1, 5 y 15 de mayo, a lo que se suma el 29 de mayo por Consejo Técnico Escolar. Estas fechas permiten generar hasta tres fines de semana largos, dependiendo de cómo se organicen las jornadas académicas. El 5 de mayo puede variar según la institución, ya que no todas suspenden actividades ese día. Aun así, el mes concentra varias pausas que benefician principalmente al sector educativo. En contraste, la ley laboral únicamente reconoce el 1 de mayo, Día del Trabajo, como descanso obligatorio. En caso de que un empleado deba laborar ese día, tiene derecho a recibir un pago triple, conforme a lo establecido. El resto de las fechas, incluidos días como el 5 de mayo o periodos como Semana Santa, no son considerados feriados oficiales obligatorios. Esto significa que las empresas pueden decidir si otorgan el día libre o si ofrecen algún tipo de compensación adicional, de acuerdo con sus propias políticas internas.