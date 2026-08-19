La soprano mendocina Verónica Cangemi traerá la tercera edición de su prestigioso Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi a la Ciudad de Buenos Aires.

Tras realizarse en San Juan y Mendoza en 2024 y 2025, respectivamente, la nueva edición del concurso se llevará a cabo en el Palacio Libertad del 19 al 21 de octubre de 2026.

El certamen convoca a jóvenes de distintos registros vocales de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá a mostrar su talento bajo la mirada de un prestigioso jurado internacional.

Los ganadores se llevarán un premio en efectivo y la posibilidad de acceder a contratos profesionales en los mejores teatros del país y el exterior.

Verónica Cangemi es una de las sopranos más reconocidas del mundo, con una trayectoria que la llevó a recorrer los teatros más importantes de Europa. Según reveló en una entrevista con El Cronista, el puntapié para hacer una gran carrera fue un concurso internacional. Por eso, decidió crear hace cuatro años Ópera Cangemi.

“Latinoamérica tenía concursos, pero no a un gran nivel internacional. Y como yo sigo en un momento muy activo de mi carrera, donde estoy conectada con todos los teatros del mundo, pensé que era el momento justo para armar Ópera Cangemi y poder brindar lo mismo que me pasó a mí, que alguien pueda tener la misma experiencia que hizo que mi vida cambiara tanto”, contó la soprano.

Cómo es Ópera Cangemi

El concurso está abierto a personas de 18 a 40 años . Las inscripciones son gratuitas y cierran el próximo 1° de octubre, dos semanas antes del inicio del mismo. En las ediciones anteriores participaron 150 y 175 concursantes.

La competencia durará tres días. En la fase eliminatoria cada concursante cantará dos arias de ópera, mientras que en la fase semifinal y final cantarán una, elegida por el jurado.

El Concierto de los Galardonados (la final) se llevará a cabo el 21 de octubre en el Palacio Libertad. Luego, habrá una cena gala para quienes ayudaron con el concurso, que también contará con una donación para el Hospital de Niños Garrahan.

“Los premios son muy importantes porque algunos se van becados a Houston a vivir, otros se van con contrato fuera del país, otros van a directamente a Óperas Estudios del mundo donde yo ya estoy haciendo convenios para que ellos puedan salir... más una compensación económica”, indicó Cangemi.

El jurado internacional es una pieza clave para estrechar esos lazos. Está integrado por Verónica Cangemi, directora de Ópera Cangemi; Collin Michael Brush (EE.UU.), director de Sarah and Ernest Butler Houston Grand Opera Studio; Alejandro Abrante (España), director de teatro; Marcelo Ayud (Argentina), director musical Teatro Colón; y Guido Zappa (Italia), pianista y director artístico.

“Mi intención es un poco hacer grandes lazos entre Europa, Argentina y darles la posibilidad a todos estos jóvenes que audicionen ante personalidades tan grandes y estas mismas personalidades los conecten con otros teatros, con otros concursos y nos ayuden a que el talento latinoamericano tenga la misma posibilidad que cualquier joven del mundo”, agregó.

Respecto a los criterios de evaluación del jurado, explicó que se tiene en cuenta no solo la voz del concursante, sino también la presencia, la actitud y la manera en que estudió.

“Uno ve inmediatamente cuando canta un artista si va a hacer carrera o no. A nosotros nos interesa más la ductilidad. Es lo mínimo que podemos analizar en tres días sobre cómo va a ser su posible futuro haciendo una carrera”, señaló.

De Mendoza a Buenos Aires

La decisión de trasladar el concurso del interior a Buenos Aires tiene que ver con “una visión más federal” del mismo.

“Me gustaría hacerlo en casi todas las provincias de la Argentina. Lo hicimos en Mendoza, luego en San Juan y ahora en Capital. Es en parte también por un tema económico, porque es más seguro llegar a Buenos Aires y no tomar otros vuelos a otras distancias más grandes desde el extranjero o desde Buenos Aires para el interior de la Argentina”, explicó Cangemi.

“El concurso va creciendo, la gente va apoyándolo más y los jóvenes cada vez están más atentos a que esto sucede en Latinoamérica, sobre todo para países como Brasil, México, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, que tienen mucha formación de artistas. Estoy muy feliz de que esto cada día crezca más porque de esa manera tenemos más facilidades de lograr que el talento latino realmente esté apoyado y estimulado”, concluyó.