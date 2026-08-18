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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes a las 17 en Casa Rosada la primera reunión interdisciplinaria destinada a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, se informó desde Presidencia.

El encuentro pondrá en marcha formalmente la coordinación entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las distintas jurisdicciones que estarán involucradas en el recorrido del Pontífice.

La reunión tendrá lugar en Balcarce 50 y contará con la participación de ministros del Gabinete nacional, principalmente de las áreas vinculadas a Seguridad, además de representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica.

Por parte de la Iglesia estarán presentes el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

El objetivo será comenzar a definir los principales aspectos logísticos de una visita que demandará un importante despliegue de seguridad y coordinación entre distintas administraciones.

La agenda abarcará desde el recibimiento del Papa y sus actividades con representantes del Poder Ejecutivo hasta los traslados de la comitiva, los cortes de calles y los operativos en cada uno de los puntos que formen parte del recorrido.

El encuentro encabezado por Karina Milei se inscribe en el esquema de trabajo que ya vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina para preparar la llegada de León XIV.

Por la dimensión de la visita, la organización requerirá también la participación de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, uno de los destinos previstos.

Aunque el itinerario definitivo todavía no fue oficializado, la agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires y una escala en la Basílica de Luján, en territorio bonaerense. El Pontífice también viajará a Córdoba durante su estadía en el país.

La visita se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá una fuerte relevancia institucional: será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa visite la Argentina. El último antecedente fue el viaje de Juan Pablo II en 1987.

La secretaria General de la Presidencia estará a cargo de la coordinación Reuters

El presidente Javier Milei había celebrado la confirmación de la visita apostólica, que se concretará luego de la invitación formal cursada al Pontífice. “ Una visita histórica para todos los argentinos” , expresó el mandatario al conocerse la confirmación.

La Cancillería, por su parte, anticipó que la logística y la seguridad obligarán a articular el trabajo entre el Gobierno nacional, la administración porteña y las autoridades bonaerenses.

La reunión de este martes será, de esta manera, el primer encuentro específicamente dedicado a bajar esa coordinación al terreno operativo. Karina Milei quedará al frente de una mesa en la que deberán confluir las necesidades protocolares de la visita, las actividades pastorales y el dispositivo de seguridad para los cuatro días que León XIV permanecerá en la Argentina.

La cita tendrá además lugar en una jornada de intensa actividad política en Casa Rosada tras el fin de semana largo. Horas antes, a las 13, la propia Karina Milei participará de la habitual reunión de la mesa política del Gobierno, que buscará ordenar la agenda legislativa y repasar los próximos pasos de la gestión.