El mercado argentino de climatización y refrigeración sumará un nuevo impulso con la expansión de Electra, marca internacional con más de seis décadas de trayectoria, que firmó un acuerdo estratégico por 20 años con Grupo Novatech para desarrollar su negocio en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La alianza contempla el uso y desarrollo de la marca de origen israelí, además de la fabricación, distribución y comercialización de su portfolio en la región. La primera etapa ya está en marcha con una nueva línea de aires acondicionados, mientras que la compañía prepara la llegada de más soluciones de climatización y el desembarco de Electra en el segmento de heladeras y freezers.

El acuerdo representa además una apuesta de largo plazo para Novatech, compañía argentina fundada en 2004 que cuenta con operaciones industriales en Tierra del Fuego y en el Distrito Tecnológico porteño, centros logísticos y una red de servicios técnicos autorizados en todo el país.

“Cuando decidimos avanzar con Electra, no lo hicimos pensando en sumar una marca más a nuestro portfolio. Vimos una oportunidad concreta de construir un negocio relevante para Novatech y para la región, respaldados por la trayectoria, la tecnología y el desarrollo industrial de Electra”, señaló Pablo Rubio, CEO de Grupo Novatech.

Y agregó: “Un acuerdo a 20 años habla de la dimensión de la apuesta y, sobre todo, de la confianza entre ambas compañías. Nuestro desafío ahora es transformar ese potencial en una operación sólida, competitiva y sostenible en el tiempo”.

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De aires acondicionados a un portfolio más amplio

La primera oferta disponible está concentrada en climatización. Electra incorporó equipos de ventana frío solo de 9.000 y 12.000 BTU, además de modelos Split Inverter de 9.000, 12.000 y 18.000 BTU.

La propuesta continuará ampliándose con equipos Piso Techo, sistemas Cassette, soluciones portátiles y equipos para distintas aplicaciones, con el objetivo de cubrir desde las necesidades de un hogar hasta instalaciones comerciales y profesionales.

Pero uno de los principales cambios en la estrategia será la incorporación de refrigeración. El portfolio contempla la llegada de heladeras y freezers Electra, una categoría que permitirá a la marca ampliar su presencia dentro del hogar y dejar de concentrar su propuesta exclusivamente en climatización.

“Electra cuenta con un fuerte reconocimiento en Argentina por su trayectoria en aires acondicionados, una categoría en la que la marca tiene una amplia experiencia y presencia en el mercado”, explicó Rubio.

Según el ejecutivo, la estrategia apunta justamente a aprovechar ese reconocimiento para construir una propuesta más amplia. “El portfolio de Electra contempla aires acondicionados Split, Piso Techo, Cassette, Portátiles y de Ventana, junto con heladeras y freezers, que representan una de las principales novedades y oportunidades de crecimiento para la marca”, detalló Pablo Rubio a El Cronista.

Pablo Rubio, CEO de Grupo Novatech.

Importados y producción local

La nueva operación tendrá un esquema mixto de abastecimiento. Novatech combinará productos importados con producción local, de acuerdo con las características de cada categoría, el nivel de demanda y las oportunidades de desarrollo que surjan en el mercado argentino.

Según explicó la compañía, el objetivo es avanzar progresivamente en un portfolio amplio y competitivo, adaptado a las necesidades del mercado local.

La incorporación de Electra se suma a la estrategia de diversificación de Grupo Novatech, que actualmente combina la fabricación de productos bajo su marca propia ENOVA, la comercialización a través de su e-commerce Pipe Store y la representación de marcas internacionales. Entre ellas se encuentra Infinix, en telefonía móvil, y ahora Electra, en climatización y refrigeración.

El negocio detrás de los edificios

Una parte central del desembarco estará puesta fuera del mercado tradicional de electrodomésticos. Novatech buscará desarrollar el negocio B2B y de proyectos, con foco en desarrolladores inmobiliarios, constructoras, estudios de arquitectura y empresas vinculadas al real estate.

La propuesta apunta a intervenir desde las primeras etapas de planificación y especificación de un proyecto hasta la provisión de los equipos. Para estos clientes se contemplan condiciones comerciales específicas y soluciones adaptadas a las características de cada desarrollo.

De esta manera, Electra busca posicionarse no solamente como una marca para el consumidor que necesita comprar un aire acondicionado o una heladera, sino también como proveedor para emprendimientos inmobiliarios y proyectos de mayor escala.

El desarrollo comercial tendrá distintos canales para retail, distribuidores, clientes profesionales y proyectos. A su vez, el ecosistema digital de Novatech funcionará como plataforma de comunicación, exhibición y generación de oportunidades comerciales.

Se extenderá desde Argentina a toda la región

Aunque el acuerdo contempla desde el comienzo a Argentina, Uruguay y Paraguay, la expansión tendrá etapas diferenciadas. La prioridad inicial será consolidar el negocio argentino, aprovechando el reconocimiento que Electra ya tiene en el país en el segmento de aires acondicionados.

La segunda etapa estará enfocada en Paraguay y Uruguay. Allí Novatech analizará las particularidades de cada mercado para definir el portfolio, los canales comerciales y la estrategia de comunicación más adecuados.

“La expansión regional será progresiva: primero consolidar la nueva propuesta de Electra en Argentina y, a partir de esa experiencia y estructura, extender posteriormente el negocio hacia Paraguay y Uruguay”, señaló Rubio.