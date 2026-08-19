Caminar todos los días es una de las recomendaciones más repetidas por médicos y organismos de salud de todo el mundo. Además de contribuir al cuidado del corazón, esta práctica ayuda a controlar el peso, fortalece músculos y articulaciones, mejora el estado de ánimo y puede reducir los efectos del sedentarismo.

Sin embargo, hay una pregunta que se da con mucha frecuencia y es sobre cuántos pasos hay que dar por día para mantenerse saludable. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud brindó una recomendación que se puede aplicar fácilmente en la vida cotidiana.

En este sentido, la OMS recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, una meta que puede alcanzarse, entre otras opciones, mediante caminatas diarias de unos 30 minutos.

¿Cuántos pasos hay que caminar por día para mantenerse sano?

De acuerdo con la especialista Tania Szejnfeld Mann, cirujana ortopédica y traumatóloga, múltiples investigaciones sugieren que una persona debería dar al menos 4.000 pasos diarios, mientras que el objetivo ideal es acercarse a los 7.000 pasos por día siempre que sea posible.

La caminata es uno de los ejercicios más efectivos. Shutterstock

Estas cifras se relacionan con una menor incidencia de problemas asociados al sedentarismo y con mejoras en la salud cardiovascular, la movilidad y la calidad de vida.

Además, los expertos utilizan una clasificación internacional basada en la cantidad de pasos diarios para determinar el nivel de actividad física de una persona.

Cómo se dividen los pasos por día

Menos de 2.500 pasos: actividad basal.

Entre 2.500 y 4.999 pasos: actividad limitada.

Menos de 5.000 pasos: persona sedentaria.

Entre 5.000 y 7.499 pasos: poco activa.

Entre 7.500 y 9.999 pasos: moderadamente activa.

Entre 10.000 y 12.499 pasos: activa.

Más de 12.500 pasos: extremadamente activa.

Para los especialistas, esta escala permite evaluar de forma sencilla cuánto movimiento incorpora una persona a su rutina diaria y detectar cuándo es necesario aumentar la actividad física.

Los beneficios de caminar todos los días

Incorporar caminatas de manera regular puede generar múltiples efectos positivos en el organismo:

Ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la salud cardiovascular.

Favorece una mejor circulación sanguínea.

Reduce el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo.

Contribuye al control del peso corporal.

Ayuda a regular la presión arterial.

Mejora la resistencia física y la capacidad aeróbica.

Fortalece músculos, huesos y articulaciones.

Disminuye los niveles de estrés y ansiedad.

Favorece un mejor descanso y calidad del sueño.

Mejora el estado de ánimo y el bienestar mental.

Puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Por qué caminar es una de las mejores actividades físicas

Uno de los mayores beneficios de caminar es que se trata de una actividad accesible para casi todas las edades y condiciones físicas. Además, no requiere equipamiento sofisticado ni entrenamiento especializado y puede realizarse en parques, calles, gimnasios o incluso dentro de casa.

Los especialistas aseguran que, más allá de alcanzar una cifra exacta de pasos, lo importante es reducir el tiempo sentado y mantenerse activo de forma constante.

Sin embargo, los estudios muestran que superar los 4.000 pasos diarios y acercarse a los 7.000 pasos por día puede representar un objetivo efectivo para proteger el corazón, mejorar la circulación y disfrutar de una mejor salud a largo plazo.