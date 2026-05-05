La cotización deldólar este martes, 5 de mayo de 2026 llegó a 3695.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 1,09%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.69%, mientras que en el último año cayó -7.26%, señalando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia alcista moderada y volátil: predominaron las jornadas de avance (6) sobre las de retroceso (4), sin días de estabilidad y con rachas cortas de alzas interrumpidas por caídas puntuales. En la última semana, la volatilidad del Dólar se situó en 8.13%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 13.91%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la moneda indica un aumento en la confianza del mercado y podría reflejar una recuperación económica. El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor de 3695.47 pesos colombianos por unidad, es de 369,547.00 pesos; para 200 dólares es de 739,094.00 pesos y para 500 dólares es de 1,847,735.00 pesos.