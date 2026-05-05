En el marco jurídico argentino, persiste la idea de que una sucesión es, inevitablemente, un proceso agobiante, costoso y posible de dilatarse en el tiempo. De todas maneras, aunque la intervención judicial es un requisito ineludible para obtener la Declaratoria de Herederos, el sistema legal ofrece mecanismos concretos para acelerar los tiempos y ordenar el patrimonio antes de que la conversación sobre la sucesión se dé en el grupo familiar. En Argentina, a diferencia de otros sistemas jurídicos, no es posible realizar la sucesión íntegramente ante un escribano. La definición de quiénes son los herederos legítimos es una facultad exclusiva de los jueces. No obstante, una vez dictada la declaratoria de herederos o aprobado el testamento, si todos los herederos son capaces, los trámites posteriores podrán continuar extrajudicialmente, con intervención del abogado que se designe. Es en esa etapa donde el trámite puede “salir” del juzgado y resolverse de forma privada. Uno de los factores que más dilata una sucesión es la incertidumbre respecto de la voluntad del causante. Redactar un testamento en vida es acto de previsión y también la forma más directa de simplificar el proceso para los herederos. El testamento permite ordenar la sucesión, designar legatarios, nombrar un albacea y disponer legados con cargo o condiciones, aunque siempre respetando la legítima de los herederos forzosos. Eescrito de puño y letra, fechado y firmado por el testador. Es sencillo y sin costo notarial, pero requiere protocolización judicial para verificar su autenticidad, lo que puede agregar tiempo al proceso. Escritura otorgada ante escribano con dos testigos. Aporta mayor seguridad formal, queda depositado en la notaría y genera menor litigiosidad posterior. Es la opción recomendada cuando el patrimonio es de cierta relevancia. El testador puede nombrar en el testamento a la persona encargada de ejecutar su voluntad. Incluso puede dejar designado al abogado de su confianza para que tramite la sucesión, lo que puede acelerar significativamente los tiempos si ese profesional conoce la situación familiar y patrimonial de antemano. Los herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuge, tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados. La de los descendientes es de 2/3 de la herencia, la de los ascendientes y el cónyuge, de 1/2. Esto significa que solo sobre la porción disponible el testador tiene libertad de disposición plena. La mayor demora en una sucesión ocurre cuando el juez debe intervenir para dividir los bienes. Si los herederos logran un acuerdo total, pueden optar por la partición privada, regulada en los artículos 2369 y siguientes del Código Civil y Comercial, que es el recurso más efectivo para acelerar los tiempos una vez dictada la Declaratoria. Todos los herederos deben ser mayores de edad, plenamente capaces y estar de acuerdo de manera unánime en la distribución de los activos. Se redacta un convenio de partición, generalmente mediante escritura pública, donde se asigna cada bien a un heredero específico. Al presentar este acuerdo, el juez simplemente lo homologa. Se evita la designación judicial de peritos tasadores, inventariadores y martilleros, cuyos honorarios suelen representar un porcentaje significativo del patrimonio. La unanimidad es condición sine qua non. Si un solo heredero se opone, o si alguno es menor de edad o está incapacitado, el trámite vuelve al carril judicial, con todo lo que ello implica en términos de tiempos y costos. Para los herederos que no desean conservar los inmuebles sino liquidarlos de forma inmediata, existe el tracto abreviado, regulado por la Ley 17.801 de Registro de la Propiedad Inmueble. Tradicionalmente, un bien debe inscribirse a nombre de los herederos antes de poder venderse. El tracto abreviado permite omitir este paso intermedio: en un solo acto ante escribano, el inmueble se transfiere directamente del causante al comprador final. Esto supone un ahorro en aranceles registrales y en tiempos de espera, permitiendo que la familia disponga del capital de la venta sin aguardar meses de trámites adicionales. Es especialmente útil cuando existe urgencia económica o cuando ninguno de los herederos tiene interés en conservar la propiedad. La donación en vida permite reducir el patrimonio que deba pasar por la sucesión, simplificando considerablemente el proceso futuro. La variante más utilizada es la que incluye reserva de usufructo. El titular transfiere la propiedad (nuda propiedad) a sus herederos, pero conserva el derecho de uso y goce del bien de por vida. Esto garantiza que el donante mantenga su vivienda o sus rentas mientras viva. Al producirse el deceso, el usufructo se extingue de pleno derecho. El heredero consolida el dominio total del bien. En la práctica, y según el Registro de la Propiedad de cada jurisdicción, suele requerirse una escritura de consolidación de dominio junto con la partida de defunción. El trámite es significativamente más simple que una sucesión completa, pero no siempre completamente automático. Si una donación afecta la legítima de algún heredero forzoso, los perjudicados pueden iniciar una acción de reducción para recuperar lo que les corresponde (arts. 2386 y ss. del CCyCN). Por ello, antes de donar bienes de valor significativo, es indispensable consultar con un escribano o abogado que verifique que la operación no compromete las legítimas. El Código Civil y Comercial incorporó expresamente el fideicomiso testamentario (art. 2493) como herramienta de planificación sucesoria. Aunque no elimina la apertura de la sucesión, permite organizar la administración y transferencia del patrimonio con mayor precisión y flexibilidad que un testamento tradicional. El titular transfiere bienes a un administrador (fiduciario) con instrucciones precisas sobre cómo gestionarlos y a quién transferirlos al cumplirse un plazo o condición. El fideicomiso permite “aislar” los bienes y establecer a la persona o empresa que actuará como administrador, con expresas instrucciones y obligaciones. Esta opción es especialmente útil cuando hay herederos con necesidades especiales, empresas familiares en juego, o cuando se desea establecer condiciones específicas para la transmisión (por ejemplo, que los hijos reciban los bienes al alcanzar cierta edad). En Buenos Aires y Entre Ríos, permite además postergar el pago del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes hasta el momento en que el beneficiario reciba el bien efectivamente. El fideicomiso no puede afectar la legítima de los herederos forzosos. Solo abarca bienes registrables, como inmuebles, vehículos, participaciones societarias, y no es aplicable a dinero en efectivo, acciones o títulos públicos. Además, su constitución puede resultar más costosa que una donación simple, por lo que conviene evaluar si la complejidad del patrimonio justifica el instrumento. Una herramienta frecuentemente subestimada en la planificación sucesoria es el seguro de vida con designación explícita de beneficiarios. Su ventaja principal es que opera por fuera del proceso sucesorio. El dinero del seguro se cobra directamente, sin esperar la declaratoria de herederos, que suele tardar meses. Además, el capital recibido no suele estar alcanzado por el impuesto a la herencia y no responde por las deudas del fallecido. Esto lo convierte en un instrumento ideal para garantizar liquidez inmediata a los herederos: cubrir gastos del proceso sucesorio, impuestos, honorarios profesionales o compensar a herederos que no reciben bienes físicos. Es una herramienta complementaria, no sustituta, de la planificación patrimonial. Es importante tener presente que si se designan como beneficiarios a menores de edad, la aseguradora puede requerir intervención judicial para pagar, lo que neutraliza la ventaja de inmediatez. En esos casos, el dinero puede depositarse en una cuenta judicial inmovilizada hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Conviene designar beneficiarios adultos o prever esta situación en la póliza. Un factor que suele paralizar los trámites sucesorios, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, es el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB). A nivel nacional no existe un impuesto similar. Solo la Provincia de Buenos Aires aplica el ITGB, que grava herencias, legados y donaciones cuando se superan ciertos mínimos no imponibles y según escalas progresivas. Para transmisiones entre padres, hijos o cónyuge, el mínimo no imponible actualizado para 2026 es de $23.343.337. Para otros vínculos o terceros, se reduce a $5.606.568. Si el valor de la transmisión supera estos umbrales, se aplica una escala progresiva que puede oscilar entre el 4% y el 21,9% aproximadamente. Aunque la transmisión no supere los montos exentos, es igualmente obligatorio presentar la declaración jurada ante ARBA. Gran parte de lo que hace “lenta” a una sucesión es la obtención de documentación técnica. Los herederos pueden adelantar varios trámites de manera extrajudicial para que, una vez dictada la Declaratoria, la inscripción sea inmediata: Verificar que no existan inhibiciones que bloqueen la transferencia de bienes. En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, el estado parcelario realizado por un agrimensor puede gestionarse de forma privada antes de que el juez lo requiera. Cancelar deudas ante ARCA, Rentas provinciales o municipios de manera extrajudicial evita que el expediente se detenga por pedidos de informes de deuda. Reunir de manera anticipada las partidas de defunción, las partidas que acrediten vínculo, los títulos de inmuebles, cédulas de automotor, estados de cuentas bancarias, participaciones societarias y pólizas de seguros agiliza notablemente el trámite una vez iniciado. Los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires han implementado el Plan de Digitalización Sucesoria, que permite el seguimiento en tiempo real del estado procesal y reduce los tiempos de tramitación. La resolución de una herencia no tiene por qué ser un proceso traumático ni un laberinto financiero. La clave reside en pasar de una postura reactiva a una proactiva: planificar en vida, elegir los instrumentos adecuados a la complejidad del patrimonio familiar y asesorarse con profesionales antes de que el problema se presente. Si bien ninguno funciona de manera aislada, el testamento bien redactado, la donación calibrada para no lesionar legítimas, la partición privada cuando hay consenso, el fideicomiso para patrimonios complejos, el seguro de vida para garantizar liquidez y la anticipación de la carga fiscal son piezas de un mismo tablero.