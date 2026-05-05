El directorio de YPF aprobó un desdoblamiento de acciones en proporción 10 a 1, una medida que, sin modificar el valor económico de ninguna inversión, promete cambiar radicalmente quién puede acceder al papel más caro de la bolsa argentina. Una decisión técnica con un objetivo muy concreto: democratizar el acceso a la acción de la empresa más grande del país. ¿Qué significa en la práctica? Hoy la acción cerró en torno a los $ 64.950. Después del split, previsto para junio de 2026, cada papel valdrá $6.495. Al tener en cuenta el precio de hoy. Quien tenía una acción pasará a tener diez, pero el valor total de su tenencia no se toca ni un peso. Es, como suele explicarse en la jerga financiera, “cortar la pizza en más porciones”: hay más tajadas, pero la pizza sigue siendo la misma. La movida, anticipada en marzo y liderada por el CEO Horacio Marín, apunta directamente al inversor minorista: ese ahorrista que hoy opera desde el celular a través de aplicaciones de inversión y que, muchas veces, termina eligiendo CEDEARs de empresas extranjeras simplemente porque el precio de entrada es más bajo. Amazon, por ejemplo, cotiza cerca de los $ 2000. YPF, hasta ahora, estaba fuera del alcance de muchas carteras chicas. Con el split, esa brecha se achica de forma considerable. Un movimiento que el mundo ya conoce: Apple, Tesla y Google recurrieron al mismo mecanismo en los últimos años, cuando sus acciones se volvieron nominalmente inaccesibles para el inversor promedio. En todos esos casos, el efecto buscado fue el mismo: mayor liquidez, más participación de pequeños inversores y un mercado más profundo y activo. En el contexto argentino, donde el precio nominal de un papel influye de manera desproporcionada en la decisión de compra del minorista, el impacto potencial es todavía más directo. Lo que el split no hace es igual de importante de entender. No mejora el balance de la empresa, no genera flujos de caja adicionales ni garantiza una suba en la cotización. La capitalización de mercado total se mantiene intacta: si YPF valía X antes del desdoblamiento, seguirá valiendo X después. En ese sentido, quien espere que el split por sí solo dispare el precio está confundiendo el símbolo con la sustancia. Sin embargo, el mercado suele leer estos anuncios de forma favorable, y no es del todo irracional. Una compañía que divide su papel está asumiendo implícitamente que seguirá siendo atractiva incluso a un precio más accesible. Es una señal de confianza hacia adelante. Además, si el split efectivamente amplía la base de inversores y aumenta el volumen operado, la mayor liquidez puede traducirse en una cotización más robusta y con menos volatilidad en el mediano plazo. Un dato clave para quienes operan en los mercados internacionales: el ADR de YPF en Nueva York no se verá afectado. La medida aplica exclusivamente a la cotización local en BYMA, por lo que los inversores que acceden al papel desde el exterior a través de la bolsa estadounidense no verán cambios en sus posiciones. La fecha exacta de implementación aún no fue confirmada formalmente ante la CNV ni la SEC, pero el mercado ya la descuenta para junio. Lo que sí está claro es el mensaje de fondo: YPF quiere más argentinos dentro de su accionariado, y está dispuesta a bajar el precio de la entrada para conseguirlo.