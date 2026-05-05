El arranque del Mundial 2026 ya empieza a sentirse en la calle, incluso antes del primer partido. En los kioscos, la demanda por las figuritas oficiales de Panini, que salieron al mercado la semana pasada, crece a tal ritmo que en algunos puntos de venta ya se registran faltantes y enciende nuevamente la disputa entre kiosqueros y distribuidores. El precio oficial al momento del lanzamiento es de $ 15.000 el álbum en su versión base -también hay una premiun- y ofrece sobres de siete figuritas a $ 2000. Pero este escenario abrió rápidamente otra dinámica: la reventa online. Así, los precios se despegan de los valores oficiales y anticipan un mercado paralelo que suele intensificarse a medida que avanza la fiebre mundialista. En Mercado Libre, los sobres se ofrecen con diferencias marcadas. Un pack de cinco -el formato más habitual que se encuentra en la plataforma- se vende en torno a los $ 23.000, lo que implica un aumento cercano al 130 por ciento. En formatos más grandes, 50 paquetes se publican alrededor de $ 165.000 frente a los $ 100.000 que deberían costar en los sitios oficiales, es decir, un 65% más caros. Incluso la venta por unidad muestra el mismo patrón: un solo sobre puede conseguirse a $ 3700, casi el doble de su valor de lista. Pero el fenómeno se vuelve más evidente con las figuritas individuales y las más difíciles de conseguir. Este año, Lionel Messi volverá a integrar la colección y todo indica que podría tratarse de su última aparición en un álbum mundialista: la figurita del campeón mundial ya se convirtió en una pieza casi de colección y se publica por valores que rondan los $ 50.000. En esa misma línea, combinaciones que reúnen a Messi con Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé se venden por unos $ 129.000, apuntaladas por el atractivo de juntar a las principales figuras del fútbol mundial. El resto de los jugadores de la Selección Argentina también tiene su propio mercado. Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, el Cuti Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi o Nicolás Tagliafico se venden desde los $ 6000 y pueden trepar hasta los $ 20.000. A esto se le suma el álbum, cada vez más difícil de conseguir. Así, en la plataforma de Marcos Galperin, se encuentra por casi el doble de su precio original y puede escalar hasta los $ 80.000. Parte de esta dinámica se explica por la magnitud del nuevo álbum. La edición del Mundial 2026 tendrá 980 figuritas -la más extensa hasta ahora- debido a la ampliación del torneo, que pasará a tener 48 selecciones. Cada sobre incluye siete figuritas y cuesta $ 2000, por lo que completar la colección implicaría comprar, como mínimo, 140 paquetes y desembolsar al menos unos $ 280.000 sin tener en cuenta las figurittas repetidas. Durante el último Mundial, donde la Argentina se consagró campeón, el escenario fue similar. Los precios de las figuritas llegaron a subir más de un 50% en los kioscos y la situación derivó en tensiones dentro del mercado. En esa oportunidad, los kiosqueros denunciaron no tener stock, argumentando que Panini privilegiaba las entregas a las grandes cadenas de retail por sobre los locales de barrios. Por este motivo, se encareció la poca mercadería restante en los pequeños y medianos comerciantes, ante la persistencia de la alta demanda por parte del público. En aquel entonces, el paquete de figuritas contenía cinco unidades por un valor de $ 150. Pero por la falta de stock los precios se dispararon a $ 225 en algunos kioscos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.