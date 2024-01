Stornelli denunció al director que pidió "hacer caer al Gobierno" de Milei

El fiscal Carlos Stornelli denunció al director de cine Adolfo Aristarain luego de las repudiables afirmaciones que realizó en una carta abierta donde pedía "ganar las calles hasta que caiga" el Gobierno de Javier Milei a un mes de su mandato.

El titular de la fiscalía criminal y correccional federal 4 acusa a cineasta de "incitar a la violencia colectiva" contra las instituciones con sus polémicas declaraciones que produjeron el repudio generalizado del oficialismo.



"Habría incurrido en conductas instigadoras de la comisión de delitos contra las instituciones e incitadoras de la violencia colectiva también en contra de las instituciones, en el caso puntual, en detrimento del normal desempeño de un gobierno democráticamente elegido", sostiene Stornelli en la denuncia que realizó.



La denuncia indica que, "frente al carácter público del denunciado, sus manifestaciones, por su contexto y particular tenor, podrían llegar a importar, a través de un medio idóneo, literalmente un llamamiento, convocatoria o promoción a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público, así como la paz social".

"Adviértase que el suceso que se denuncia no ha pasado por desapercibido y ha tomado significativa notoriedad y amplia difusión pública", finaliza el escrito que presentó Stornelli en la Justicia para denunciar de oficio a Aristarain.

Qué dijo el cineasta Aristarain sobre el Gobierno de Milei

Aristarain, famoso por dirigir películas como "Un lugar en el mundo" y "Martín (Hache)", no es ajeno a la crítica social. En su columna, arremete contra los votantes de Mauricio Macri y Javier Milei, a quienes califica de "imbéciles, ignorantes y zombies".

"Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios. No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno", sostuvo en la nota que se publicó en Página 12.

En el escrito también aseguró que "se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá".