Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7071 (Excremento).

1° 7071 11° 7914 2° 7450 12° 4729 3° 2619 13° 8405 4° 3998 14° 9190 5° 7935 15° 0655 6° 8105 16° 3510 7° 8270 17° 5178 8° 2909 18° 6759 9° 4140 19° 9149 10° 7302 20° 4488

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.