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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7071 (Excremento).

 1°7071 11°7914 
 7450  12°4729
 3°2619  13°8405 
 3998  14°9190 
 7935  15°0655 
 6°8105  16°3510
 8270  17°5178 
 2909  18°6759 
 4140  19°9149 
 10°7302 20°4488 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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