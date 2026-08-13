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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4468 - Sobrinos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

 1°4468 11°3613
 9540  12°3040
 3°7539 13°3703 
 8001  14°3789 
 4584  15°3040 
 6°7335  16°9972
 3402  17°8223 
 5027  18°3001 
 1622  19°6533 
 10°4657 20°4220 

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¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, cuidado y el impulso de proteger o guiar a los más jóvenes.

Su estado en el sueño refleja tu vida: sobrinos felices anuncian armonía; tristes o en riesgo señalan preocupaciones y necesidad de apoyo.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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