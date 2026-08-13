Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4468 - Sobrinos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

1° 4468 11° 3613 2° 9540 12° 3040 3° 7539 13° 3703 4° 8001 14° 3789 5° 4584 15° 3040 6° 7335 16° 9972 7° 3402 17° 8223 8° 5027 18° 3001 9° 1622 19° 6533 10° 4657 20° 4220

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, cuidado y el impulso de proteger o guiar a los más jóvenes.

Su estado en el sueño refleja tu vida: sobrinos felices anuncian armonía; tristes o en riesgo señalan preocupaciones y necesidad de apoyo.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.