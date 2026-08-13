Durante este miércoles, 12 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1072 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 12 de agosto

1° 1072 11° 1756 2° 6188 12° 4185 3° 4371 13° 7956 4° 9061 14° 9535 5° 4441 15° 2856 6° 6993 16° 4725 7° 3867 17° 1928 8° 9518 18° 7481 9° 4986 19° 6096 10° 8879 20° 1404

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con La Sorpresa apunta a cambios repentinos y noticias imprevistas. Si es grata, anuncia oportunidades; si inquieta, revela miedo a perder el control.

Invita a la flexibilidad y a revisar expectativas. Fíjate en el ámbito donde surge (trabajo, amor, familia) para guiar decisiones con apertura.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.