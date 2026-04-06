El Gobierno habilitó la inscripción al Servicio Militar Voluntario (SMV) 2026 para quienes estén interesados en incorporarse a alguna de las Fuerzas Armadas. La iniciativa está dirigida a jóvenes que buscan formación, capacitación en oficios o la posibilidad de desarrollar una carrera dentro del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. El programa está destinado a personas de entre 18 y 24 años y combina instrucción militar con oportunidades educativas y laborales dentro del sistema de defensa nacional. El Servicio Militar Voluntario es un régimen de carácter optativo que permite a ciudadanos argentinos incorporarse a alguna de las fuerzas por un período inicial de dos años. Durante ese tiempo, los aspirantes cumplen funciones tácticas, administrativas y logísticas en distintas unidades militares, al mismo tiempo que reciben formación profesional y capacitación específica. Según datos del Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Alberto Presti, el SMV constituye una relación laboral formal: los ingresantes firman un compromiso de servicio y cuentan con cobertura de obra social mientras permanezcan en actividad. Quienes deseen postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones: La inscripción está habilitada durante todo el año. Los interesados deben presentarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio. Para conocer cuál corresponde, se puede consultar el enlace oficial o comunicarse telefónicamente al (011) 4317-6000, interno 15577. Es necesario descargar el formulario de inscripción, completarlo y entregarlo junto con la documentación requerida en el centro seleccionado. Al iniciar el trámite se deberá presentar: Luego de completar la inscripción, los postulantes deberán realizar un curso de admisión que se extiende entre 10 y 12 semanas. Quienes lo aprueben serán dados de alta y firmarán un compromiso de servicio por dos años, con posibilidad de una única renovación hasta los 28 años. Finalizado el SMV, los participantes pueden postularse para continuar su formación en las escuelas de suboficiales o iniciar la carrera de oficial. El programa ofrece múltiples beneficios, entre ellos: Los montos vigentes correspondientes al mes de abril son los siguientes: