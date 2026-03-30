El Servicio Militar Voluntario (SMV) volvió a ganar interés entre jóvenes que buscan una primera experiencia laboral formal. El programa permite incorporarse a las Fuerzas Armadas con un salario mensual, capacitación y cobertura social. De acuerdo con los valores vigentes para marzo de 2026, los haberes de los soldados voluntarios se ubican en los siguientes niveles: Estos ingresos forman parte de la escala salarial del personal militar y se pagan bajo un régimen formal que incluye aguinaldo, cobertura médica y aportes jubilatorios. Quienes se incorporan pueden cumplir distintas funciones dentro del Ejército Argentino, la Armada Argentina o la Fuerza Aérea Argentina, en áreas operativas, logísticas, administrativas o técnicas, según las necesidades de cada unidad. El ingreso implica un compromiso inicial de dos años de servicio, con posibilidad de renovación si se cumplen las condiciones establecidas por cada fuerza. Antes de incorporarse de manera definitiva, los postulantes deben realizar y aprobar un curso de admisión de instrucción militar. Para ingresar al programa se deben cumplir algunas condiciones básicas: La inscripción se realiza de forma presencial en los Centros de Incorporación Zonal. Los aspirantes deben presentar DNI, partida de nacimiento, certificado de estudios, constancia de CUIL y completar la solicitud correspondiente. El esquema actual fue actualizado mediante el Decreto 372/2025, que también incorporó la posibilidad de finalizar la educación secundaria durante el servicio para quienes aún no hayan completado ese nivel. En un contexto donde el acceso a empleo formal resulta complejo para muchos jóvenes, el programa se presenta como una alternativa que combina salario, capacitación y experiencia laboral dentro del Estado.