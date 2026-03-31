Corea del Sur dio un paso clave en su estrategia naval al desplegar uno de sus submarinos más avanzados hacia el Pacífico norte a través de una operación de manera conjunta con Canadá y la participación en maniobras multinacionales lideradas por Estados Unidos. El desembarco del submarino ROKS Dosan Ahn Chang-ho no solo apunta a reforzar la cooperación militar con Estados Unidos y Canadá, sino también a incrementar las capacidades de la Armada Naval surcoreana con nuevas misiones en zonas neurálgicas del océano. El submarino ROKS Dosan Ahn Chang-ho, de 3.000 toneladas, partirá desde la base de Jinhae rumbo a Victoria, en la costa oeste de Canadá. El recorrido del sumergible será de aproximadamente 14.000 kilómetros, con escalas en Guam y Hawái para reabastecimiento y mantenimiento. Durante el tramo final, dos submarinistas canadienses se incorporarán a la tripulación surcoreana y participará en el ejercicio Rim of the Pacific (RIMPAC), uno de los entrenamientos navales más importantes del mundo, que se desarrollará en Hawái a finales de junio. Una vez finalizada la misión, se convertirá en el viaje más largo realizado por un submarino perteneciente a la Armada Naval surcoreana. El ROKS Dosan Ahn Chang-ho es un submarino de ataque de última generación de Corea del Sur, perteneciente a la clase KSS-III, el cual está diseñado con tecnología avanzada de sigilo y propulsión independiente de aire (AIP). En este sentido, se destaca por su capacidad de lanzar misiles de crucero y balísticos desde sistemas verticales, lo que le otorga un fuerte poder de disuasión estratégica, posicionándose como uno de los más avanzados de Asia. Entre las principales características se destacan las siguientes prestaciones: Corea del Sur prevé iniciar en 2028 la construcción del KSS-III Batch-III, la versión más avanzada de su programa de submarinos de ataque y que contará con una mayor autonomía, nuevos sistemas de combate y radares de última generación. El proyecto se desarrolla en coordinación con Estados Unidos, que tendrá un rol clave en el suministro de combustible nuclear y en garantizar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear.