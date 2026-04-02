Tras la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, la gestión de Carlos Presti estableció un reordenamiento de todos los activos que pertenecían a la vieja estructura y dio curso a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). En este sentido, la duda pende sobre qué pasará con los inmuebles, entre ellos varios hoteles, de los cuales disfrutaban sus afiliados. El ministro de Defensa asumió con dos problemas importantes en su haber: salarios bajísimos y una obra social endeudada tras la gestión de Luis Petri. La deuda de la obra social pasó de $44 millones a más de $200 millones en la actualidad. En este sentido, a raíz de la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de su bolsillo, con salarios atrasados. La nueva obra social de los militares, OSFA, fue creada el 19 de febrero de este mismo año. En ese momento comenzó la transición y la eliminación de la vieja estructura, con la intención de separar la atención militar de las fuerzas de seguridad. En este sentido, la nueva estructura vio la luz el próximo 1 de abril. Desde la gestión confirmaron que la deuda sería pagada por las tres Fuerzas Armadas, e indicaron que están en conversaciones con el Ministerio de Economía, la SIGEN, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad para avanzar en el proceso de transición. En un primer momento se había confirmado que el Tesoro Nacional iba a afrontar el pasivo pero ahora fuentes informan que podría ser una parte del monto total. Autoridades de estas carteras se reunieron en las oficinas de IOSFA con el administrador, Ariel Guzmán, quien les informó de la situación y quedaron en trabajo conjunto. Sin embargo, una duda clave es que pasará con el área de Turismo de IOSFA. Se trata de una unidad creada en 2013, que tenía a su cargo el manejo de los hoteles que antes pertenecían a las tres Fuerzas Armadas, cuando se creó la estructura pasaron al control de la obra social. Entre los inmuebles que tiene a su cargo figuran los hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales. “En el contexto de transición y dificultades que se atraviesan, la prioridad de la OSFA es la atención de los afiliados y alinear lo necesario para modernizarse y ser sustentable, brindando la mejor atención posible”, aseguraron fuentes allegadas a la cartera a El Cronista. El eje que ordenará todas las decisiones: la atención médica y servicios de salud. En este sentido, el manejo sobre los hoteles y turismo en general es una de las áreas que están analizándose para ser reestructurada en el nuevo directorio que tiene OSFA, que entró en funcionamiento en marzo. “No hay definiciones aún sobre esto”, aseguraron fuentes calificadas en diálogo con El Cronista. Se estaría conversando con las tres FF.AA, para ver si ellas están interesadas en recuperar aquellos hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales, que hubieran aportado originalmente en 2013. “Cada una de las Fuerzas aportó, y se están conversando si les podría interesar gestionarlos. Pero no hay definición aún”, aseguraron. Estas conversaciones están siendo llevadas por los tres representantes de las fuerzas armadas dentro del nuevo directorio de OSFA. Uno de los rumores que circuló fue la posibilidad de que el Ministerio de Defensa, oficialice su traspaso a la Administración de Bienes del Estado (AABE), y venda los inmuebles. Desde la cartera aseguraron que el traspaso a AABE es simplemente una cuestión logística antes de ser transferidos los fondos recaudados a OSFA. “Con el traspaso interviene AABE jurídicamente, pero son de OSFA”, aseguraron. Todos los hoteles, complejos turísticos y centros recreacionales; como así también todos los bienes muebles e inmuebles, recursos y patrimonios que eran del IOSFA están dentro de ese proceso. Los afiliados de IOSFA que son miembros de Gendarmería y de Prefectura, continuarán aún en IOSFA hasta tanto se termine de organizar y realizar la transición a la OSFFESEG (el plazo límite establecido por el DNU es de 180 días, que se cumple el 4 de agosto). “Si las fuerzas los quieren administrar, los responsables de gestionarlos y de su futuro será de cada fuerza”, indicaron en diálogo con El Cronista. Fuentes calificadas indicaron a este medio que la única conversación seria que se está manteniendo para sostener los inmuebles es con las Fuerza Aérea. Se trata de la única que por el momento aceptó la transferencia de los hoteles. Por ahora, los complejos vacacionales que eran uno de los beneficios de los que gozaban los militares y las Fuerzas de Seguridad están en duda y pendientes de resolución.