El Ejército Argentino atraviesa uno de sus procesos de modernización más significativos en décadas.

La reciente incorporación del segundo lote de camiones tácticos 4×4 UNIMOG U4000 no es un hecho aislado: es la señal más visible de una transformación profunda en la capacidad logística y operativa de la fuerza.

Con una compra total proyectada de 400 unidades y una inversión que supera los 88 millones de dólares, Argentina apuesta por una flota moderna que reemplace equipos con décadas de servicio. Acá te explicamos todo lo que hay detrás de este cambio.

El fin de una era: los históricos UNIMOG 416 le ceden el paso a la nueva generación táctica

Durante décadas, el UNIMOG 416 fue el caballo de batalla de las unidades terrestres argentinas. Robusto, adaptable y fabricado en parte con participación nacional en la planta de González Catán, se convirtió en un símbolo de la logística militar del país. Pero el tiempo no perdona: con años de servicio acumulados y tecnología que quedó desfasada, el Ejército Argentino tomó la decisión de reemplazarlos de manera gradual y sistemática.

El UNIMOG U4000 es la respuesta. Con tracción 4×4, mayor capacidad de carga, sistemas actualizados y mejor desempeño en terrenos difíciles, este camión táctico representa un salto cualitativo real.

La incorporación del segundo lote confirma que el proceso de sustitución ya no es una promesa: está en marcha y avanza a ritmo sostenido.

Ejército Argentino: así es el plan de US$ 88 millones para incorporar 400 nuevos UNIMOG U4000. Ministerio de Defensa

88 millones de dólares sobre la mesa: la apuesta más grande en logística terrestre en años

La magnitud del contrato habla por sí sola. A principios de junio de 2026, el Estado adjudicó formalmente a Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U. la provisión de nuevas unidades dentro del plan de 400 vehículos, por un monto total de US$ 88.284.500. Una cifra que posiciona esta adquisición como una de las inversiones más relevantes en capacidad logística terrestre de los últimos años.

El proceso contempla la llegada de los vehículos por el puerto de Zárate, su traslado a la Dirección de Arsenales en Boulogne para pasar por el proceso de aceptación técnica, y la posterior distribución a las unidades de destino a lo largo del país. Una cadena logística que, lote a lote, va reconfigurando la columna vertebral del transporte militar argentino.

No es solo un camión nuevo: por qué el UNIMOG U4000 cambia lo que el Ejército puede hacer en el campo

Un vehículo táctico moderno no es un detalle menor: es la diferencia entre poder movilizar tropas, material y suministros en zonas extremas o quedarse varado ante el primer obstáculo . El U4000, diseñado para condiciones de terreno severas —nieve, barro, montaña, selva—, amplía significativamente el radio de acción real de las unidades que lo reciban.

A esto se suma la estandarización: operar con una flota homogénea reduce costos de mantenimiento, simplifica la capacitación del personal y facilita el abastecimiento de repuestos.

Con 400 unidades proyectadas, el Ejército Argentino no solo moderniza sus vehículos: construye una capacidad operativa más ágil, sostenible y preparada para los desafíos del siglo XXI.