El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, viajó a los Estados Unidos para reunirse con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire para avanzar con la compra de insumos militares como, por ejemplo, el helicóptero Black Hawk. El ministro se encontró esta semana con Joseph Humire para avanzar en la compra de insumos militares. Entre los pedidos de Presti se encontraban: Además, le solicitó capacitación y tecnología para prevenir y replicar ciberataques. Humire, en tanto, le ofreció una cooperación técnica para su solicitud. Lo único que falta en esta transacción es que el Capitolio de los Estados Unidos apruebe la venta de estos insumos militares. Los helicópteros Black Hawk (UH‑60) son aeronaves militares multipropósito diseñadas para operar en entornos difíciles y misiones críticas. Se destacan por su versatilidad, confiabilidad y capacidad de supervivencia. Son utilizadas por fuerzas armadas, de seguridad y organismos de rescate en todo el mundo. Su función principal es el transporte táctico de tropas y carga, pero también cumplen roles clave en evacuaciones médicas, búsqueda y rescate, apoyo logístico y operaciones especiales, tanto en contextos militares como humanitarios. Gracias a su potente sistema bimotor, su estructura reforzada y su adaptabilidad, los Black Hawk pueden operar de día o de noche, con mal clima y en terrenos difíciles. Están preparados para misiones de combate, ayuda ante desastres naturales, extinción de incendios y traslados de emergencia, lo que los convierte en una de las plataformas aéreas más confiables del mundo ideal para todo tipo de operaciones argentinas. La adquisición de esta aeronave significaría un avance significativo para las fuerzas militares argentinas porque se trata de un avión multipropósito que puede ser utilizado en distintos contextos.