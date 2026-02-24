Marzo arranca con novedades para los millones de argentinos que cobran a través del sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una suba del 2,9% sobre todos sus haberes, un porcentaje que se desprende directamente del índice de inflación de enero 2026, tal como lo establece el Decreto 274/24. Esa norma, vigente desde 2024, reemplazó la fórmula de movilidad anterior y fijó un mecanismo de actualización mensual automática atado al dato del INDEC. Enero cerró con una inflación del 2,9% —una de las más bajas de los últimos años, aunque aún lejos de lo que muchos economistas consideran compatible con una recuperación real del poder adquisitivo— y ese número es el que se traslada ahora a los haberes de marzo. Estos son los montos actualizados tras la suba del 2,9%: La PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria. Las PNC, en tanto, son prestaciones financiadas íntegramente por el Estado nacional y no requieren historial de aportes. Acá viene la parte que más le importa a quienes cobran los haberes más bajos: el refuerzo de $70.000 todavía no está confirmado para marzo. Al momento de esta publicación, la resolución oficial vigente no incluye ningún adicional extraordinario. En meses anteriores, este bono se acreditó automáticamente —sin trámites— junto al haber principal, y estuvo dirigido a jubilados y pensionados que cobraban el mínimo o montos cercanos a ese piso, además de beneficiarios de pensiones no contributivas. Su objetivo fue amortiguar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. Si el esquema se repite, quienes cobren la jubilación mínima recibirían un total de $ 439.600,88. Pero ese número es por ahora una proyección, no un dato oficial. El único monto confirmado es el haber mínimo de $ 369.600,88. Para estar al tanto de la confirmación —o no— del bono, lo más conveniente es seguir el sitio oficial de ANSES en anses.gob.ar o el Boletín Oficial, donde se publican las resoluciones que habilitan estos pagos adicionales. Vale la pena ponerlo en perspectiva. Una actualización del 2,9% mensual puede parecer positiva en términos nominales, pero el debate sobre si los haberes previsionales recuperaron terreno frente a la inflación acumulada desde 2024 sigue abierto. Según datos del propio INDEC, la inflación acumulada durante 2024 superó el 110%, y varios informes de organizaciones como CIFRA-CTA o el CIPPEC señalaron que los jubilados que dependen del haber mínimo perdieron poder de compra real en ese período, incluso con las actualizaciones mensuales aplicadas. El Gobierno, por su parte, sostiene que el nuevo esquema de movilidad —atado a la inflación pasada— ofrece previsibilidad y evita la discrecionalidad política en la determinación de los aumentos, algo que caracterizó a sistemas anteriores. El cronograma de pagos de ANSES se organiza según el número de DNI del beneficiario. Si todavía no sabés en qué fecha te corresponde cobrar, podés consultarlo directamente en anses.gob.ar/jubilaciones o llamar al 130, la línea gratuita del organismo.