La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo se pagará el bono extraordinario de $ 70.000 en abril de 2026, luego de aplicar un aumento del 2,9% en jubilaciones y pensiones en base a la inflación registrada en febrero. Con esta actualización, un grupo de jubilados dejará de percibir el refuerzo completo, mientras que otros cobrarán un monto proporcional o continuarán accediendo al bono total, según el nivel de ingresos. La ANSES fijó un tope de ingresos de $ 450.319,31 para acceder al bono completo, cifra que surge de sumar el haber mínimo actualizado con el refuerzo extraordinario. Quienes superen ese límite quedarán excluidos del beneficio, ya que la medida se centra en asistir a los jubilados y pensionados con menores ingresos. Tras el aumento del 2,9%, los haberes jubilatorios que emite la ANSES quedaron de la siguiente manera: La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de abril para jubilados y pensionados. De tal modo, la ANSES emitirá los pagos conforme al siguiente esquema: