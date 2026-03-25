La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará durante el mes de abril un plus económico de $ $ 357.800 a través de la prestación por desempleo, destinada a aquellos trabajadores que fueron despedidos de sus empleos. La prestación que emite la ANSES está directamente vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en abril alcanza los $ 357.800 y se utiliza como referencia para determinar los montos a percibir. En este marco, la asistencia económica no puede ser inferior al 50% del salario mínimo, es decir $ 178.900, ni superar el 100% del mismo. Así, se establece un rango dentro del cual se define el valor final de la prestación. Para calcular el monto correspondiente, se toma como base el 75% de la mejor remuneración percibida por el trabajador durante los seis meses previos a la desvinculación laboral. Respecto a la duración, el organismo previsional establece que el pago puede extenderse entre 2 y 12 meses, según el tiempo trabajado. En el caso de personas mayores de 45 años, el período de cobro puede ampliarse hasta un máximo de 18 meses. La Administración Nacional de la Seguridad Social establece que para poder acceder a la prestación por desempleo se deben cumplir una serie de requisitos. En este sentido, la ayuda económica que emite la ANSES puede ser solicitada por los siguientes grupos de trabajadores, los cuales deben registrar diversas condiciones laborales: Al momento de solicitar la prestación por desempleo de ANSES, se deben presentar una serie de documentaciones, según cómo sea la finalización del vínculo laboral.