La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados que entrará en vigencia a partir de abril de 2026. En línea con la fórmula de movilidad actual, los beneficiarios percibirán un incremento del 2,9%, porcentaje que refleja la inflación registrada por el INDEC durante el mes de febrero. Además de esta actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno mantendrá la entrega del bono extraordinario de $ 70.000 para el sector de menores ingresos, buscando recomponer su poder adquisitivo frente al contexto económico. Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 380.319,31. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 450.319,31 de bolsillo en el cuarto mes del año. Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.559.188,14, marcando el techo de las liquidaciones para este período. El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de esta suba mensual. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 374.255,44 (cifra compuesta por el haber de $304.255,44 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 336.223,52 con el refuerzo incluido. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 450.319,31. El incremento del 2,9% no solo impactará en las cuentas de los adultos mayores, sino que actualizará de igual forma los montos correspondientes a las asignaciones familiares. Según los datos confirmados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $ 136.666, lo que representa una actualización clave para los sectores más vulnerables. En paralelo, para aquellas familias que perciban la AUH por hijo con discapacidad, la cifra mensual se elevará considerablemente hasta tocar los $ 445.003. Los trabajadores registrados que se encuentran bajo el ala del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también verán sus ingresos modificados a partir de abril. Quienes integren el primer escalón de ingresos pasarán a cobrar $ 68.341 por cada menor a cargo. Asimismo, la asignación del SUAF por hijo con discapacidad quedó fijada en $ 222.511, consolidando así la actualización general de toda la grilla de contención social y familiar administrada por el Estado.