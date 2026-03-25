La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones correspondiente a abril de 2026, un mes que llega con aumentos confirmados, continuidad del bono extraordinario y un cronograma ordenado según la terminación del DNI. Luego de semanas marcadas por feriados y reprogramaciones, abril ofrece finalmente un esquema estable que permite a millones de argentinos organizar su economía con mayor previsibilidad. El aumento fue oficializado con una suba del 2,9% en los haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Con este incremento, la jubilación mínima asciende a $380.319,31 y, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar alcanza los $450.319,31. Por su parte, el haber máximo quedó fijado en $2.559.188,81. El bono de $70.000 se mantiene para quienes cobran la mínima, y la información fue oficializada a través del Boletín Oficial. Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo, el bono se abona de forma proporcional hasta alcanzar el mismo tope de $450.319,31, buscando sostener una base de ingresos homogénea entre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizan los montos de la PUAM y las Pensiones No Contributivas, que reciben el refuerzo en distintos valores.