El pago para todos los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará su monto en abril según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la acreditación. El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) ya informó que la inflación de febrero fue del 2,9% y con esto se puede calcular de cuánto serán los próximos cobros de la jubilación mínima y la máxima. Según la publicación del INDEC y el bono de $70.000, se puede calcular el aumento a los jubilados en abril, que llevará los haberes a los siguientes montos: Cabe destacar que el INDEC compartió a través de su cuenta oficial de X que los precios al consumidor aumentaron un 2,9% en febrero con respecto a enero y un 33,1% interanual. El Gobierno confirmó que el beneficio alcanza a: El único requisito es cobrar un haber equivalente menor a la jubilación mínima, es decir $380.319,31 o menos. En caso de recibir un pago superior, se liquidará un equivalente hasta alcanzar los $450.319,31. El esquema de pagos de este cuarto mes verá un retraso respecto a marzo, ya que el calendario anterior se inició el lunes 9 de marzo y en este caso, iniciará el viernes 10 de abril. Las PNC son las primeras en liquidarse dentro del mes. En abril, el esquema quedó conformado así: