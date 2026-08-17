“Dólar a $ 1800”: la advertencia sobre el precio de la divisa que dio uno los economistas más escuchados. Foto (IA)

La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 17 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.460, cifra que demuestra una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica que ha subido en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un aumento en la demanda de dólares y podría reflejar una mayor incertidumbre económica. En general, la tendencia actual presenta un cambio significativo respecto a la estabilidad que se observó en días pasados.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 35.94%, supera la volatilidad anual del 33.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).