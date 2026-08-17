El actual escenario socioeconómico plantea un desafío para el Gobierno: la necesidad de recomponer las expectativas de una mejora para incrementar sus chances de retener el poder en los comicios del año próximo.

Así lo revela el Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio Irol/Berensztein realiza mensualmente y de manera exclusiva para El Cronista.

La lenta evolución de una actividad que no alcanza a varios sectores de la economía, sumada a una inflación que se sostiene en torno al 2% mensual y un cambio en la composición del gasto familiar, muestra a una sociedad preocupada por el presente, que hace a un lado proyectos y planes futuros.

Situación económica

El estudio, desarrollado entre el 29 y 31 de julio último mediante entrevistas online a 800 adultos en todo el país, exhibió que apenas uno de cada tres entrevistados considera que la economía está mejor que hace un año, fundamentalmente quienes votaron por candidatos de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025.

Pero, fundamentalmente, muestra un alto nivel de pesimismo en el votante opositor no solo sobre el futuro del país sino también del personal y familiar, que contrasta con la mirada más optimista de los electores libertarios.

El desgaste es evidente. Hace dos años, un 53% de los consultados esperaba que la situación económica del país mejorase en doce meses, guarismo que se estiró a un pico de 57% en el relevamiento de diciembre de 2024. Ya en julio de 2025, las respuestas positivas habían bajado al 45% y el mes pasado cayeron al piso de la serie con un 39%.

Principales preocupaciones

“La inflación del 2,1% en julio refleja un ligero rebote que estuvo por encima de lo esperado”, indicó Eduardo D’Alessio, quien remarcó que, a la hora de realizar la encuesta, ese incremento “fue percibido por el público, dado que sigue aumentando el peso relativo de los servicios públicos en su economía familiar”.

El dato no es menor, porque si bien la inflación ya no forma parte de las principales preocupaciones sociales, la atención se centra en el cambio en la composición del gasto familiar y la pérdida de poder adquisitivo.

De hecho, el ranking de los desvelos sociales lo encabeza temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida (63%), seguido de la incertidumbre en la situación económica (61%) y el costo de los servicios públicos (60%), la inseguridad (58%) y el costo de la atención médica y medicamentos (57%).

Así, un 55% de los entrevistados asegura vivir el día a día, incluyendo uno de cada tres votantes libertarios, y apenas un 23% responde que puede planificar los próximos meses.

En tanto, un 65% dice no tener confianza para tomar una decisión económica importante, incluyendo a un 35% de los electores oficialistas y a un 45% de los encuestados con un nivel socioeconómico alto.

Más aún, al ser consultados sobre planes para concretar en los próximos dos años que impliquen, por ejemplo, cambiar el auto, mudarse, ahorrar, viajar, construir, entre otros, un 36% de los encuestados asegura no tener ninguno y uno de cada cuatro cree que lo más probable que pueda concretar es salir de deudas.

El 40% de los encuestados señaló que la mayor dificultad para concretar esos proyectos radica en que el dinero no le alcanza, mientras que un 18% reconoce que no puede ahorrar.

“El Gobierno, sin embargo, parece mantener su núcleo duro, dado que la evaluación positiva de gestión nacional está cerca del 40%”, indicó D’Alessio y planteó que “el desafío para Milei es convencer que un nuevo ejercicio de su mandato pudiera recomponer la situación de mejoramiento de la economía que se sigue demorando”.

La imagen de los principales dirigentes

Para ello, el Gobierno mantiene, por ahora, una ventaja desde la percepción social. “En cuanto a la imagen de los políticos, no existen grandes diferencias. Sigue el oficialismo teniendo más figuras de preminencia que lo que tiene la oposición y es este, seguramente, uno de los factores que van a pesar al momento de la toma de decisiones durante el próximo comicio”, consideró D’Alessio.

En efecto, el ranking de imagen positiva es encabezado por el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos (46%), seguido por la senadora Patricia Bullrich (43%), la diputada de izquierda Myriam Bregman (40%) y el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli (39%).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aparece con 37%, al igual que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ex presidente Mauricio Macri.

El presidente Milei registra un 35% de imagen positiva (78% entre los libertarios) y 61% de negativa.

Claves para el futuro

Por lo pronto, la mayoría de los encuestados reconoce que, en comparación con la situación vivida hace dos o tres años atrás, el futuro de sus hijos depende más de lo que ocurra en la Argentina que fuera del país.

Y que tanto la educación, como la economía serán clave para el futuro de las próximas generaciones, así como la tecnología y la inteligencia artificial.

Por ello, un 56% nunca pensó en irse del país y otro 16% que antes tenía esa idea, ya la abandonó.