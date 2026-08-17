El desafío económico que puede definir la suerte de Milei en las elecciones
El Monitor del Humor Social y Político revela las principales preocupaciones de los argentinos y su verdadera situación socioeconómica que marcarán la carrera electoral. Cuál es el grado de apoyo que tiene la gestión y qué imagen tiene la oposición. Entre vivir al día y planificar el futuro
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 17 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.