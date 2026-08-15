El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo marcado por condiciones meteorológicas adversas por la llegada de fuertes tormentas. Los informes oficiales anticipan lluvias con ráfagas de viento, granizo y nevadas extremas en las regiones ubicadas al oeste del país.

El SMN recomendó tomar los recaudos necesarios para que el temporal tengo el menor impacto posible, ya que se podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades.

Alerta por la llegada de un intensos sistema de tormentas

Las regiones cordilleranas atravesarán uno de los domingos más complicados del año a nivel clima por el temporal. A continuación, cómo estará el tiempo provincia por provincia:

San Juan : mínimas de 2° y máximas de 13° con lluvias a lo largo de todo el día. Los vientos de hasta 40 kilómetros por hora serán inestables y hay alerta por granizo.

Mendoza : la ciudad quedará cubierta bajo un manto de lluvias y mínimas de 5°. Las localidades cordilleranas y al sur de la ciudad tocarán los -8° y se esperan nevadas que interrumpan el normal desarrollo de actividades al aire libre.

Neuquén: el clima estará nublado y la peor parte del temporal golpeará San Martín de los Andes y Villa la Angostura. El frío llegará hasta los 0° y los vientos de hasta 40 km/h potenciarán la baja sensación térmica.

Recomendaciones del SMN para transitar los temporales:

Limpiar drenajes y sumidores para que escurra el agua.

Evitar estar cerca de postes y árboles.

Suspender actividades al aire libre.

Retirar objetos de balcones y patios que puedan ser afectados por los vientos.

Estar atento antes cambios en el tiempo e informarse mediante los informes oficiales del SMN.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El pronóstico en Buenos Aires señala que el domingo comenzará con algunos chubascos de agua y temperaturas de entre 12° y 18°. Durante la mañana podrían presentarse vientos intensos junto con un cielo nublado.

El lunes feriado continuará con el cielo nublado y leves destellos de sol. La sensación térmica estará en torno a los 15°.

Para el martes y miércoles se espera el regreso de las lluvias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante ambas jornadas. Las precipitaciones serán potenciadas por ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.