El pronóstico del tiempo anticipa un inicio de semana marcado por el regreso de las lluvias y un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas, abundante caída de agua en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

El fenómeno se desarrollará durante el lunes 17 de agosto, feriado nacional, y afectará principalmente a sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

La expresión “diluvio de agua helada” se utiliza en este caso para describir el escenario que puede generarse ante la combinación de lluvias intensas y la probabilidad de caída de granizo.

El granizo está formado por hielo y puede presentarse dentro de tormentas de fuerte desarrollo, por lo que el temporal podría combinar grandes cantidades de agua con episodios de precipitación sólida.

Diluvio de agua helada: qué puede pasar durante las tormentas

Las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden provocar una rápida acumulación de agua, mientras que las tormentas con actividad eléctrica pueden generar condiciones favorables para la formación de granizo.

De esta manera, el episodio podría presentar lluvias abundantes, granizo y ráfagas de viento, especialmente en los sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La combinación de agua y posible granizo puede complicar la circulación y las actividades al aire libre. Por eso, ante la presencia de tormentas, se recomienda permanecer en lugares seguros y seguir las actualizaciones oficiales.

Diluvio de agua helada: qué puede pasar durante las tormentas. Foco Uy.

Qué provincias tendrán tormentas el lunes 17

El sistema de tormentas alcanzará durante el lunes a Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

Se esperan períodos de lluvias intensas y condiciones que podrían afectar las actividades habituales. Además, el episodio puede estar acompañado por actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Las tormentas fuertes pueden generar también anegamientos en zonas bajas y dificultades para circular, especialmente cuando se registra una importante cantidad de agua en poco tiempo.

Recomendaciones ante el temporal

Limpiar previamente desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Evitar permanecer debajo de árboles o cerca de postes.

Buscar refugio en construcciones cerradas durante las tormentas.

No circular por calles o caminos que se encuentren anegados.

Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.

Qué provincias tendrán tormentas el lunes 17. Shutterstock / Composición Canva

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El mal tiempo no quedará limitado a las provincias alcanzadas durante el lunes. Según el pronóstico informado, las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el martes 18 y el miércoles 19 de agosto.

La situación estará acompañada por un descenso de las temperaturas, con registros que podrían ubicarse cerca de los 9 °C, además de ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Después del paso del sistema de tormentas, las condiciones tenderán a mejorar. Para el jueves y viernes se espera tiempo más estable y cielo despejado, con temperaturas que se ubicarán aproximadamente entre los 8 °C y 14 °C.

El escenario será, por lo tanto, de una semana con cambios marcados en el tiempo, con lluvias y tormentas durante los primeros días y una posterior mejora de las condiciones meteorológicas.