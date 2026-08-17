Este lunes, los activos argentinos operan exclusivamente en el exterior por el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. Sin actividad en la Bolsa porteña ni en el mercado cambiario formal, los bonos vuelven a mostrar números negativos en Wall Street, aunque las acciones argentinas logran desacoplarse y operan con mayoría de subas.

Los títulos soberanos en dólares registran bajas generalizadas de hasta 0,4 %, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan avanza ocho unidades frente al cierre del viernes, desde 475 hasta 483 puntos básicos . Se trata de una suba de alrededor de 1,7% que lleva al indicador a su nivel más alto desde el 10 de junio.

La renta variable argentina en Wall Street, en cambio, muestra un mejor desempeño. Vista Energy gana 5,3 %, Adecoagro sube 5 % e YPF avanza 4,2 %, hasta los u$s 52,12, según datos relevados a las 13:20.

Entre las bajas se destacan Bioceres, con un retroceso de 5%, y Mercado Libre, que pierde 2,9%. En promedio, los principales ADR argentinos mejoran alrededor de 0,3%, con mayor firmeza entre los papeles bancarios y energéticos.

El desempeño de las petroleras coincide con una nueva suba del crudo. Además, en el caso de Vista Energy, el mercado conoció que Thiel Macro LLC, el fondo del empresario tecnológico Peter Thiel, incorporó una participación de u76 millones en la compañía, según un formulario presentado ante la SEC.

El movimiento se produce en una jornada internacional dispar. El Nasdaq avanza 0,2%, sostenido por las acciones tecnológicas, mientras el Dow Jones y el S&P 500 operan en terreno negativo.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

El petróleo vuelve a acercarse a los u$s 90 de la mano de las tensiones en Medio Oriente

Por otro lado, la tensión en Medio Oriente vuelve a presionar al precio del crudo. El Brent se acerca a los u$s 90 y alcanza los u$s 88,79 por barril, en medio de las idas y vueltas diplomáticas y la incertidumbre sobre un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Es que, este lunes, Donald Trump amenazó con atacar a Omán si se interpone en las negociaciones con Irán y expresó su intención de incluir al estrecho de Ormuz como territorio estadounidense al finalizar el conflicto.

Esto ocurre tras el vencimiento del plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo definitivo. Teherán sostiene que el plazo ya no es relevante y acusa a Washington de incumplir los compromisos asumidos.

El memorando contemplaba, entre otros puntos, el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición a la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes.

También establecía un período de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.

La escalada eleva la incertidumbre y, en Argentina, los productores continúan esperando una estabilización del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles.

Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Metales: el cobre toca máximos de seis meses y sube el oro

El cobre alcanza su mayor nivel en más de seis meses por la preocupación sobre la disponibilidad del metal en la Bolsa de Metales de Londres (LME), cuyas existencias se encuentran en el nivel más bajo desde febrero. El contrato de referencia a tres meses se ubica en u$s 14.163 por tonelada, después de haber avanzado hasta u$s 14.396.

El oro al contado, por su parte, sube 1,2%, hasta u$s 4.426,52 por onza, impulsado por la debilidad del dólar y la reducción de las expectativas de una suba de tasas de la Reserva Federal en septiembre. La plata avanza 2,8 %, el platino 2 % y el paladio 1,5 %.