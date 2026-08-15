Elisa Belfiori es Ph.D. en Economía por la Universidad de Minnesota, profesora en la UTDT y directora de las carreras de Economía Empresarial y Administración de Empresas.

Especialista en macroeconomía y economía del cambio climático, investiga sobre impuestos y políticas ambientales. Ha trabajado en la Reserva Federal de Minneapolis y el Banco Central de la República Argentina.

En esta entrevista con “Willy” Laborda cuenta el largo camino desde su pueblo natal a Minnesota, relata su paso por el BCRA y brinda detalles sobre su actividad actual.