En la Edad Dorada de EE.UU., los barones ladrones millonarios operaban desde las sombras, sobornando a legisladores complacientes para que hicieran su voluntad. Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, los multimillonarios han ido un paso más allá. Algunos forman parte de su gabinete.

Según una estimación ampliamente citada, los miembros del gabinete de Trump tienen un patrimonio neto combinado de u$s 7.500 millones, lo que convierte a su gobierno en el más rico de la historia de EE.UU. Si se incluye al propio Trump, la cifra alcanza aproximadamente los u$s 14.000 millones.

EE.UU. se ha enorgullecido durante mucho tiempo de ser la principal democracia del mundo. Pero su sistema de gobierno está cada vez más dominado por una élite económica que ha convertido su inmensa riqueza en influencia política tangible.

“Ahora los magnates están entrando ellos mismos al gobierno”, dice Ro Khanna, un representante demócrata de California en la Cámara de Representantes. El resultado es que el poder político en EE.UU. ha sido “secuestrado por la riqueza excesiva”, añade.

El pequeño círculo de personas ultrarricas en la órbita de Trump no sólo goza de acceso privilegiado al líder del mundo libre, sino que también domina el panorama mediático y la economía tecnológica. Algunos se jactan abiertamente de su influencia sobre las palancas del poder.

Los partidarios de la administración dicen que Trump es simplemente un presidente muy favorable a las empresas quien quiere trabajar con el sector financiero y la industria para lograr resultados, en lugar de verlos como adversarios.

Otros lo llaman la nueva oligarquía estadounidense. “Los oligarcas no han tenido este tipo de visibilidad desde la Edad Dorada”, dice Jeffrey Winters, autor de The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracies (El punto ciego: cómo los oligarcas dominan nuestras democracias). “Aquella fue una época en la que los actores adinerados intervenían de forma notoria y descarada en la política, influyendo en los resultados y asegurándose realmente de que el sistema funcionara exclusivamente en su favor”.

El creciente poder de la élite económica está moldeando cada vez más el entorno urbano de las ciudades estadounidenses. La nueva sede de JPMorgan Chase en Nueva York, un rascacielos de 60 pisos cuya construcción, según se informa, costó u$s 3.000 millones, ha dominado el horizonte del Midtown Manhattan desde su inauguración en octubre pasado. Algunos lo llaman un “monumento” a Jamie Dimon, el director ejecutivo del banco.

Pero es en Washington donde más se siente la influencia de los multimillonarios. Ya no se conforman con ejercer presión desde lejos; los magnates ultrarricos —especialmente los de Silicon Valley— se han infiltrado en el ecosistema de la capital, asumiendo funciones de asesoría en el gobierno, cultivando vínculos en el Capitolio e interviniendo en los temas más importantes de la actualidad, desde la inteligencia artificial (IA) hasta la política industrial.

Asisten a cenas de lujo, donan millones a campañas de recaudación de fondos de la Casa Blanca y se dejan fotografiar con Trump mientras prometen inversiones astronómicas en EE.UU. Muchos se han beneficiado de la flexibilización de las regulaciones, de políticas que favorecen a sus negocios y, en algunos casos, de lucrativos contratos gubernamentales por valor de miles de millones de dólares.

Pero a diferencia de los “barones ladrones” del pasado, que a menudo tenían un espíritu caritativo y donaban generosamente a las instituciones públicas, los multimillonarios de la tecnología de hoy en día muestran una “indiferencia total” hacia cualquier tipo de “contrato social” y hacia cualquier necesidad de “compensar a las personas por los trastornos que han provocado en sus vidas”, dice Quinn Slobodian, historiador del capitalismo de la Universidad de Boston.

“Esto simplemente dice mucho de la impunidad que parece estar arraigada en la mentalidad de estas personas, a quienes se les trató como dioses durante los últimos 25 años y que ahora actúan como dioses”, añade.

Si hubo un detonante para la creciente influencia de los ultrarricos en el sistema político de EE.UU., fue la sentencia de 2010 de la Corte Suprema en el caso Citizens United, que sostuvo que el gasto político independiente de las empresas en las elecciones estaba protegido por la Primera Enmienda.

Según una estimación ampliamente citada, los miembros del gabinete de Trump tienen un patrimonio neto combinado de u$s 7.500 millones. EFE

La sentencia abrió las compuertas al gran capital en la política. Los ricos del país habían gastado u$s 31 millones en las elecciones de 2010, según el grupo de defensa progresista Americans for Tax Fairness (ATF). En el ciclo electoral de 2024, las 100 familias multimillonarias que más donaron aportaron u$s 2.600 millones.

Una gran parte de esa suma provino de apenas un puñado de personas. Tres multimillonarios —Elon Musk, Miriam Adelson y Timothy Mellon— representaron más de un tercio de los aproximadamente u$s 1.500 millones que se gastaron para elegir a Trump.

El gasto en campañas por parte de los ultrarricos ha aumentado a medida que se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres. Según Winters, quien imparte clases de ciencias políticas en la Universidad Northwestern, la proporción de la riqueza total de EE.UU. en manos de las 400 personas más ricas del país aumentó un 146 por ciento en los últimos 30 años, mientras que la de toda la mitad más pobre de la población estadounidense disminuyó un 25 por ciento durante el mismo período.

Es esta divergencia en la distribución de la riqueza la que está dando lugar a tantas comparaciones con el EE.UU. de finales del siglo XIX, cuando un pequeño círculo de industriales y financieros acumuló fortunas fabulosas y ejerció un enorme poder político en un sistema plagado de amiguismo y corrupción.

“Hay una especie de sistema de ‘pagar para participar’ que Trump está intentando revivir”, dice Martin Gilens, profesor de políticas públicas en la UCLA. “Es una forma tradicional de corrupción, por así decirlo”.

Este enfoque descaradamente transaccional quedó plenamente de manifiesto en un episodio ya famoso del podcast de comedia Flagrant del año pasado, en el que participó Chamath Palihapitiya, un inversionista de capital privado de Silicon Valley, exejecutivo de Facebook y donante republicano.

Palihapitiya dijo que en algún momento había sido un “megadonante” de los demócratas. A pesar de eso, durante la era del expresidente Joe Biden tuvo poco éxito al intentar que los funcionarios hablaran con él. “La administración de Trump es totalmente diferente”, dijo. “No hay ni una sola persona allí con la que no puedas hablar por teléfono”. Palihapitiya coorganizó una recaudación de fondos en San Francisco en junio de 2024 que recaudó alrededor de u$s 12 millones para la campaña de reelección de Trump.

Los demócratas dijeron que Palihapitiya había revelado sin querer la cómoda simbiosis entre Trump y la élite empresarial. “El gobierno de Donald Trump, de, por y para los ultrarricos”, escribió Dan Pfeiffer, exasesor de Obama, al compartir el video de Palihapitiya.

Pero otros sostienen que, más allá de la retórica grandilocuente, Palihapitiya planteaba un argumento válido: que las políticas económicas de Trump son simplemente más favorables para las empresas que las de Biden. Esto no es tanto un reflejo de la influencia “oligárquica” como del instinto innato de Trump para percibir lo que las empresas quieren y necesitan.

La propia Casa Blanca desestima todo lo que se dice sobre una nueva oligarquía. Davis Ingle, un portavoz, dice que Trump ha “enfrentado a una amplia gama de intereses especiales arraigados” durante su segundo mandato. Por ejemplo, ha negociado acuerdos de precios con las grandes compañías farmacéuticas, ha lanzado una plataforma de medicamentos de venta directa al consumidor que orienta a las personas hacia medicamentos más baratos y ha facilitado el despido de burócratas no electos que saboteaban su agenda. “A través de estas medidas, el presidente Trump está cumpliendo su promesa de empoderar a los hombres y mujeres olvidados de nuestro país al poner finalmente sus intereses en primer lugar”, dice Ingle.

Los altos ejecutivos se han hecho eco de la idea de que Trump ha sido beneficioso para el sector privado. El año pasado, David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, elogió el compromiso de Trump con la comunidad empresarial, diciendo que era una “experiencia diferente a la que hemos tenido a lo largo de los últimos cuatro años”.

Del mismo modo, los líderes del sector tecnológico han elogiado el enfoque de no intervención de la administración Trump respecto a la IA, el cual, según ellos, ha contribuido a impulsar un crecimiento explosivo en el sector y a posicionar a EE.UU. como líder mundial en esta tecnología.

En una reunión celebrada en la Casa Blanca en septiembre del año pasado, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, dijo que era un “cambio muy refrescante” contar con “un presidente tan favorable a las empresas y a la innovación”. Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, señaló en la misma reunión que Trump había “desatado la innovación y la creatividad de EE.UU.”, “haciendo posible que EE.UU. salga ganando”.

Sin embargo, otros han advertido que el equilibrio de poder se está inclinando de manera decisiva a favor de las grandes empresas. Biden aprovechó su discurso de despedida el año pasado para advertir que se estaba formando una “oligarquía” en EE.UU., a la que calificó como una “peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultrarricas”. El nuevo “complejo tecnoindustrial podría representar un peligro real para nuestro país”.

La propia Casa Blanca desestima todo lo que se dice sobre una nueva oligarquía. Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Sin embargo, hizo una omisión importante: que los grandes donantes también ejercen influencia en su propio partido. “Muchos más oligarcas, cada uno de los cuales aportó decenas en lugar de cientos de millones, contribuyeron a los u$s 2.000 millones que la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris recaudó” para su campaña, escribió Winters en The Blind Spot.

De hecho, el Partido Demócrata cuenta con una buena cantidad de donantes multimillonarios que tienen vínculos estrechos con políticos de alto rango del partido, personas como el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, quien ha sido una voz influyente en los debates demócratas sobre la regulación de la inteligencia artificial; el financiero George Soros; el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; el cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz, y la filántropa Laurene Powell Jobs, viuda del fallecido director ejecutivo de Apple, Steve Jobs.

La influencia de la gran riqueza en los demócratas se ve personificada en JB Pritzker, heredero de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt y uno de los hombres más ricos de EE.UU., quien se desempeña como gobernador de Illinois y es ampliamente considerado como un posible candidato a la nominación presidencial demócrata en 2028. La contienda por la gubernatura de 2018, que lo enfrentó al republicano en el cargo Bruce Rauner, un exejecutivo de capital de riesgo, fue ampliamente descrita como la “batalla de los multimillonarios”.

Algunos creen que las comparaciones con la Edad Dorada tienen sus límites. Slobodian, historiador y coautor, junto con Ben Tarnoff, de Muskism: A Guide for the Perplexed (El Muskismo: guía para los perplejos), dice que los barones ladrones de esa época —hombres como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y John Pierpont Morgan— recibían elogios por su filantropía. Crearon universidades, fundaciones y bibliotecas que han beneficiado a generaciones de estadounidenses.

Los oligarcas tecnológicos de hoy en día muestran menos entusiasmo por los grandes gestos públicos. Musk es, para Slobodian, el principal culpable. Como jefe del ya disuelto y llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), parecía inmune a la posible reacción pública que podría enfrentar por desmantelar agencias gubernamentales y despedir a decenas de miles de empleados federales.

De hecho, disfrutaba de su papel, blandiendo una motosierra cromada que le había regalado Javier Milei, el presidente argentino, y jactándose de echar a la “trituradora de madera” a la agencia de ayuda internacional del país.

Otros empresarios también han logrado ejercer una influencia real en las políticas, aunque de manera menos ostentosa. Uno de ellos es David Sacks, el inversionista de capital de riesgo de Silicon Valley y copresentador, junto con Palihapitiya, del popular podcast All-In, quien se desempeñó como el “zar” de la inteligencia artificial y las criptomonedas de Trump desde enero de 2025 hasta marzo de este año.

En ese cargo, impulsó la flexibilización de las restricciones a la exportación de ciertos chips de inteligencia artificial a China, argumentando que eso fortalecería a las compañías estadounidenses y frenaría el ascenso de Huawei. También fue uno de los artífices de una orden ejecutiva de Trump que buscaba limitar la capacidad de los estados individuales para regular la inteligencia artificial. Los críticos señalan que la firma de capital de riesgo de Sacks, Craft Ventures, cuenta con inversiones que podrían beneficiarse de la agenda de desregulación del gobierno.

Un portavoz de Craft Ventures dijo que, durante su estancia en la Casa Blanca, Sacks “trabajó en políticas que benefician a toda la economía estadounidense, no a ninguna compañía en particular de Craft; cumplió con todas las normas de ética del gobierno y se desprendió de las compañías que pudieran suponer un conflicto de intereses”.

Pero incluso las personas adineradas que no ocupan un cargo oficial en el gobierno pueden influir en la agenda y aprovechar las políticas que las benefician a ellas y a sus compañías.

Por ejemplo, el One Big Beautiful Bill (Gran y hermoso proyecto de ley) del año pasado, un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que hasta ahora ha sido el logro legislativo más destacado del segundo mandato de Trump, incluía importantes desgravaciones fiscales para los más ricos.

Según un análisis del grupo de investigación apartidista Center on Budget and Policy Priorities, el proyecto de ley otorgó recortes de impuestos al 1 por ciento más rico de la población que fueron tres veces mayores que los otorgados a las personas con ingresos que se encuentran en el 60 por ciento más bajo. Al mismo tiempo, recortó el gasto en asistencia alimentaria, educación y Medicaid, el plan de seguro médico para los estadounidenses de bajos ingresos.

Los donantes “han obtenido exenciones fiscales, han logrado la desregulación, han conseguido que el Estado no persiga a las criptomonedas y están dejando sin trabajo a los abogados defensores de delitos de cuello blanco en EE.UU.”, dice Khanna, el legislador demócrata. “Esto ha sido una dádiva total para la clase capitalista”.

Todo esto contrasta radicalmente con la plataforma con la que Trump se presentó a las elecciones. El exdesarrollador inmobiliario ganó en 2016 como defensor de la gente común y un defensor de los estadounidenses comunes que se quedaron atrás por la globalización y quien prometió arrebatar el poder a las élites establecidas. En cambio, su presidencia lo ha consolidado.

Pero hay límites en cuanto a lo que pueden lograr. Zohran Mamdani, progresista, fue elegido alcalde de Nueva York el año pasado a pesar del elevado gasto de sus oponentes multimillonarios, como Bill Ackman, el administrador de fondos de cobertura partidario de Trump.

Otros candidatos también están recurriendo cada vez más a la retórica antioligárquica para ser elegidos. Uno de ellos es Troy Jackson, un leñador de quinta generación de Maine y candidato demócrata al Senado de EE.UU.: se enfrentará a la actual senadora republicana Susan Collins, cuya campaña de reelección cuenta con un fuerte respaldo de grandes corporaciones y donantes acaudalados.

“Estos multimillonarios han comprado al gobierno y no tenemos suficiente dinero para volver a comprarlo”, dijo Jackson a una radio local el mes pasado. “Y estoy harto de eso, y mucha, mucha gente en todo el estado y el país está harta de ello”.

Khanna sostiene que el péndulo de la historia volverá a oscilar en la dirección opuesta, tal como la Edad Dorada allanó el camino para una nueva era de política progresista que hizo cumplir las leyes antimonopolio para frenar los monopolios, reformó el sistema tributario y amplió la democracia directa.

“EE.UU. tiene una capacidad extraordinaria para autocorregirse”, dice. “Y tenemos la oportunidad, tras la era de Trump, de forjar un momento histórico”.