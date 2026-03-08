El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de inflación de febrero. De cara a esto, cinco consultoras privadas anticiparon a cuánto llegaría la suba de precios y estimaron una dinámica similar a la de enero, donde alimentos y servicios regulados fueron protagonistas del mes con fuertes subas. Desde el 1,5% del pasado mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene una tendencia al alza, con registros de 2,8% en diciembre y 2,9% en enero. Así, de confirmarse el guarismo por parte del INDEC, el dato se ubicará por arriba de los dos puntos por sexto mes consecutivo. Si bien el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Central (REM) que publica mes a mes el Banco Central espera un sendero de inflación a la baja -entre un 2,2% y un 1,5%- entre marzo y julio de este año, la realidad es que el indicador todavía sigue sin dar señales de retorno a una curva de inflación descendente. Por su parte, desde el Ejecutivo mantienen su apuesta por reducir el IPC a números más cercanos a 0% a mediados de 2026. Respecto a las estimaciones de febrero, C&T indicó que los precios minoristas en el Gran Buenos Aires acumularon una suba mensual de 2,9%, lo que muestra una variación del 30,8% en doce meses. El rubro de Vivienda fue uno de los que mayor impacto tuvo, con un aumento cercano al 5%, lo que marcó su incremento más alto desde junio de 2024. Este salto se explica principalmente por los ajustes en las tarifas de luz y gas, potenciados por la implementación de un nuevo esquema de subsidios focalizados. Según el reporte, equipamiento y mantenimiento del hogar también tuvo un alza similar, mientras que los productos de limpieza se aceleraron significativamente. El rubro de mayor peso en la canasta, Alimentos y bebidas, arrojó un aumento del 4,1%. “Los aumentos fueron generalizados en los componentes y, en la mayoría de los casos, en torno al promedio”, indicó la consultora que dirige María Castiglioni. El dato distintivo fue el comportamiento de la carne, que subió casi un 8% -el doble que el promedio-. En contraste, las verduras ofrecieron un respiro con una baja cercana al 10%. La consultora que dirige Martín Rapetti coincidió con ese número: una suba del IPC del 2,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses escaló hasta el 33%. Por su parte, la inflación núcleo -que excluye precios regulados y estacionales- marcó 2,8%. El rubro que lideró los aumentos en febrero fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un salto del 6,3%. Este incremento estuvo traccionado casi exclusivamente por los precios regulados, donde destacaron las subas en electricidad y gas (10,8%) y en el transporte público (4,6%). Al mismo tiempo, el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 3,5%. El componente que más presionó este rubro fue el de carnes y derivados, con un fuerte aumento del 6,4%, seguido por aceites y grasas (2,7%). El relevamiento de IPC-OJF (GBA) trajo un índice más moderado y mostró una variación mensual del 2,6%. Para la consultora, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 3,3%. Con respecto al dato interanual, el IPC alcanzó el 31,6%. En cuanto a los principales rubros, Vivienda e Indumentaria encabezaron las subas del mes, registrando ambos alzas mensuales de 3,5%. Le siguieron Salud y Alimentos y bebidas, que presentaron una variación de 2,9% y 2,8% respectivamente. Con respecto a los bienes y servicios estacionales, la variación registrada fue de -1,2% mensual, mientras que los Regulados subieron 2,7% mensual. Según el último informe de avance elaborado por la consultora LCG, los precios en los alimentos y bebidas anotaron una variación nula durante la cuarta semana de febrero. Sin embargo, pese a este freno transitorio, la inflación mensual promedio pegó un salto y perforó el techo del 4%. El informe, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, señaló que la medición mensual promedio —que contempla las últimas cuatro semanas móviles— registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al corte anterior, trepando hasta el 4,2%. Al analizar la dinámica mensual, el informe advierte que la categoría de Bebidas y las Carnes, que en conjunto explican el 45% de la ponderación de la canasta alimentaria, traccionaron fuertemente el índice general al registrar incrementos superiores al 5%. No obstante, el reporte de la firma a cargo de Javier Okseniuk dejó un dato que da cierto respiro: en los últimos siete días cayó el precio de la carne un 0,3%. Esta incipiente baja es leída con particular atención en el sector, ya que interrumpe una pesada racha de 15 semanas consecutivas de incrementos ininterrumpidos en las carnicerías y supermercados. Tres segmentos presentaron subas por encima del promedio mensual. El incremento estuvo impulsado principalmente por bebidas e infusiones para consumir en el hogar (6,1%), productos de panificación (5,7%) y carnes (5,2%). En tanto, Analytica observó un movimiento del -0,1% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires durante la cuarta semana de febrero. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,7%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante febrero”, señaló la firma dirigida por Ricardo Delgado. El mayor aumento se dio en pescados y mariscos (5,5%) y carnes y derivados (4,8%). Como contracara, entre las categorías con menores aumentos se encuentran otros alimentos (1,3%) y panes y cereales (0,7%).