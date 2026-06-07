Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas atravesaron en los últimos meses una secuencia de resultados que reflejó el reacomodamiento del consumo tras el fuerte deterioro del poder adquisitivo. Los informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostraron una demanda cada vez más concentrada en bienes esenciales, consumidores más atentos a promociones y descuentos, y comercios obligados a sostener la actividad mediante cuotas, financiamiento y liquidaciones. Mayo mantuvo ese escenario, aunque dejó algunos indicadores menos adversos que los observados durante abril.

Según el relevamiento de CAME, las ventas minoristas PyME descendieron 1,2% interanual a precios constantes durante mayo. La comparación se realiza contra el mismo mes del año anterior y mostró una caída más moderada que la registrada en abril, cuando el retroceso había alcanzado el 3,2%. Al mismo tiempo, la medición mensual desestacionalizada arrojó un incremento del 1,2% respecto de abril, mes en el que las ventas habían retrocedido 1,3%. Con estos resultados, el acumulado de los primeros cinco meses del año exhibe una baja del 3,1%.

El informe refleja además una modificación en el comportamiento sectorial. A diferencia de abril, cuando seis de los siete rubros relevados terminaron con números negativos, durante mayo tres sectores lograron crecer y uno se mantuvo estable. La mayor expansión correspondió a Farmacia, con un aumento interanual del 8,2%. Detrás se ubicaron Perfumería, con una mejora del 2,3%, y Alimentos y bebidas, que avanzó 0,2%. Ferretería y materiales para la construcción mostró una variación nula. En el extremo opuesto, Bazar, decoración y muebles registró la caída más pronunciada, con un descenso del 8,9%, seguido por Textil e indumentaria, que retrocedió 5,2%. También cayó Calzado y marroquinería, aunque apenas 0,2%.

Para CAME, el balance operativo de mayo mostró una demanda cada vez más concentrada en los bienes de primera necesidad. La entidad sostuvo que “ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad”, mientras que los sectores vinculados a bienes no esenciales absorbieron “el mayor impacto recesivo”. Según el informe, el ingreso disponible de los hogares se orientó principalmente al sostenimiento de la canasta básica.

Esa conducta se observó especialmente en alimentos y bebidas. El sector logró una leve mejora interanual y registró una “modificación estructural en la demanda, orientada hacia artículos de primera necesidad, segundas marcas y una reducción de unidades por ticket”. Los comercios recurrieron a promociones, descuentos por pago en efectivo y planes de financiamiento para sostener las ventas, aunque también enfrentaron una compresión de márgenes por el aumento de costos operativos y la competencia de grandes superficies.

Farmacia volvió a destacarse como el rubro de mejor desempeño. El incremento respondió a la estacionalidad climática, el aumento de enfermedades respiratorias y las campañas de vacunación. CAME señaló además una migración del consumo hacia medicamentos genéricos, mientras que las farmacias enfrentaron presiones sobre la rentabilidad derivadas de mayores costos y demoras en los pagos de obras sociales.

Perfumería también mostró un resultado positivo en la comparación interanual, impulsado en gran medida por el canal digital. El informe destacó que las ventas online del sector crecieron 35,25% interanual, favorecidas por el Hot Sale 2026 y por las compras anticipadas para el Día del Padre. Sin embargo, la comparación mensual evidenció una caída de 4,37%.

Entre los rubros más afectados volvió a aparecer bazar, decoración y muebles. CAME atribuyó la baja a la condición no esencial de los productos comercializados y a la falta de financiamiento accesible. Los comercios señalaron además mayores costos operativos, competencia de productos importados y del comercio informal, factores que los llevaron a profundizar liquidaciones y reforzar las ventas digitales.

Textil e indumentaria también permaneció entre los sectores con mayores dificultades. El informe indicó que la pérdida de poder adquisitivo relegó este tipo de consumos, mientras que la venta de prendas de abrigo y las promociones funcionaron como principal sostén de la actividad.

En paralelo, las ventas online realizadas por comercios con local a la calle crecieron 15,2% interanual y 3,7% frente al mes anterior. Sin embargo, CAME aclaró que ese desempeño no alcanzó para compensar la caída observada en el índice general de ventas minoristas.

Respecto de la situación de los comercios, el 48,2% de los encuestados afirmó que su negocio se mantuvo estable frente al año anterior, mientras que el segmento con una evaluación desfavorable creció hasta el 45,1%, desde el 39,6% registrado en abril. Aun así, las expectativas para los próximos doce meses permanecieron relativamente equilibradas: el 48,4% proyectó estabilidad, el 38,8% esperó una mejora y el 12,8% anticipó un deterioro.El relevamiento se realizó entre 1.156 comercios minoristas de todo el país durante los primeros días de junio y volvió a mostrar una característica que se repite en los últimos informes: el consumo siguió activo en los productos esenciales, mientras que los rubros más vinculados al gasto postergable continuaron enfrentando mayores dificultades para recuperar volumen de ventas.