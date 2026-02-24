Con la desaceleración del dólar en este primer tramo del año, la preocupación del Gobierno pasa por controlar la inflación —en enero fue del 2,9%— y evitar cimbronazos en la economía, derivados de las variables atadas al IPC: paritarias, jubilaciones, alquileres, AUH, bonos indexados y tarifas de servicios. Ese objetivo puede complicarse de acuerdo a lo que señala un informe de Fundación Capital, cuya proyección indica que el primer trimestre de 2026 cerrará con una inflación acumulada de aproximadamente 8,5%, levemente por encima del 7,9% registrado en el mismo período de 2025. Al revés de lo que augura Javier Milei, quién vaticinó que el dato arrancaráa con cero en agosto, el IPC muestra una tendencia al alza desde mediados del año pasado, con registros de 2,8% en diciembre y 2,9% en enero, acercándose al 3% mensual. Tres factores concretos explican el piso inflacionario para febrero y marzo. El primero es el precio de la carne: el novillo acumula una suba del 37% desde noviembre en el mercado de Cañuelas, con un alza del 7% solo en febrero. Este traslado al mostrador suele ser gradual pero significativo, y Fundación Capital estima que el rubro Carnes y derivados aportará entre 0,8 y 1 punto porcentual al IPC en cada uno de esos meses. El segundo factor son los servicios regulados. El gas aumentó 12,5% en febrero, el agua un 4%, y los colectivos del AMBA de jurisdicción nacional tuvieron un ajuste del 31,5% a mediados de febrero y otro del 7,7% desde el 16 de marzo. A esto se suman incrementos en ciudades del interior, con casos extremos como La Rioja, donde el transporte público subió un 66,7%. En conjunto, los regulados suman un piso de 0,7 puntos a la inflación de febrero y 0,4 puntos en marzo. (GRÁFICO) El tercer elemento es estacional: marzo marca el inicio del ciclo escolar y de la temporada otoño-invierno. Si bien la apertura comercial podría moderar las subas en indumentaria y calzado, los estacionales en su conjunto aportarían cerca de 0,5 puntos adicionales al IPC del mes. El escenario inflacionario se complica también por el lado de las expectativas. Según la Universidad Di Tella, los hogares esperan una inflación del 31,5% para los próximos 12 meses, con una brecha notable entre los sectores de menores ingresos —que anticipan un 35,5%— y los de mayores ingresos —29,2%—. La diferencia refleja el mayor peso de alimentos, servicios del hogar y artículos de cuidado personal en la canasta de los sectores más vulnerables. Otro elemento de preocupación es el acortamiento de los acuerdos paritarios. Gremios que hasta septiembre cerraban convenios de seis a ocho meses comenzaron a firmar acuerdos de solo dos o tres meses hacia fin de año. Por caso, Comercio pasó de seis a tres meses; textiles, de seis a cuatro; y la UTA, de cinco a tres. Para los economistas de Fundación Capital, las paritarias más cortas son un combustible para la inercia inflacionaria y generan un ciclo que realimenta las expectativas. Con este arranque de año, Fundación Capital revisó al alza su escenario base para 2026. En el marco del esquema de bandas cambiarias —al que asignan un 70% de probabilidad de ocurrencia—, proyectan una inflación anual del 29%, solo levemente por debajo del 31,5% con que cerró 2025. El informe señala que abril será el mes clave a monitorear, esperándose una baja del escalón del 2,5% mensual, aunque sin perforar la barrera del 2% durante el primer semestre. El ancla del programa sigue siendo el resultado fiscal, pero la necesidad de continuar reduciendo subsidios implica más presión sobre las tarifas en los meses que vienen. En ese contexto, el camino hacia la desinflación luce más largo y sinuoso de lo que se preveía a comienzos de año.