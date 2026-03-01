La canasta de alimentos y bebidas, el termómetro más sensible para el bolsillo de los consumidores, arrojó una señal dual y sorpresiva en el cierre del segundo mes del año. Según el último informe de avance elaborado por la consultora LCG, al que tuvo acceso El Cronista, los precios en las góndolas anotaron una variación nula durante la cuarta semana de febrero. Sin embargo, pese a este freno transitorio y alentador en la dinámica de cortísimo plazo, la inflación mensual promedio pegó un salto y perforó el techo del 4%. Los datos se desprenden del habitual relevamiento semanal que realiza la firma, el cual monitorea de cerca el pulso de 8.000 artículos en cinco de las principales cadenas de supermercados. El contraste entre la foto de los últimos siete días y la película del mes completo refleja la persistencia de una inercia inflacionaria que aún marca el ritmo del costo de vida, en un contexto donde la macro sigue transitando su etapa de estabilización de precios relativos. En concreto, la medición mensual promedio —que contempla las últimas cuatro semanas móviles— registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al corte anterior, trepando hasta el 4,2%. Este repunte en la medición consolidada obedece netamente al fuerte arrastre estadístico que dejaron las primeras semanas de febrero, donde se evidenciaron remarcaciones más agresivas en rubros de altísimo peso para la dieta de los argentinos. Al analizar la dinámica mensual, el informe advierte que la categoría de Bebidas y las Carnes, que en conjunto explican el 45% de la ponderación de la canasta alimentaria, traccionaron fuertemente el índice general al registrar incrementos superiores al 5%. En el acumulado de cuatro semanas, las Bebidas e infusiones para consumir en el hogar lideraron las subas con un alza del 6,1%, seguidas de cerca por los Productos de panificación, cereales y pastas (5,7%) y las Carnes (5,2%). No obstante, la lupa sobre la cuarta semana de febrero ofrece algunos indicios que dan cierto respiro al mostrador. El dato más destacado de los últimos siete días es la caída del 0,3% en el precio de las carnes. Esta incipiente baja es leída con particular atención en el sector, ya que interrumpe una pesada racha de 15 semanas consecutivas de incrementos ininterrumpidos en las carnicerías y supermercados. Otros artículos de primera necesidad también mostraron retrocesos en la semana de cierre, contribuyendo al virtual congelamiento del índice general. Los Aceites encabezaron las bajas con un notorio descenso del 2,5%, escoltados por las Comidas listas para llevar (-1,1%) y las Bebidas e infusiones, que tras las fuertes subas previas anotaron una corrección a la baja del 1,0%. En la vereda opuesta, durante esta última semana persistieron presiones alcistas focalizadas principalmente en los productos frescos y derivados. Las Frutas lideraron los incrementos con un salto del 2,3%, seguidas por los Productos lácteos y huevos, que avanzaron un 1,4%. Más atrás se ubicaron el Azúcar, miel, dulces y cacao (0,6%) y las Verduras, que apenas se movieron un leve 0,2%, al igual que los panificados y condimentos. Un elemento técnico fundamental que subraya el informe de LCG para entender el 0,0% semanal es la dinámica del “índice de difusión”, el cual mide la cantidad de productos que modificaron sus valores en las listas. En esta cuarta semana, se redujo el porcentaje de artículos con precios inmovilizados, lo que marca una mayor dispersión: se incrementó tanto la porción de la canasta que sufrió aumentos como aquella que reflejó rebajas. Básicamente, las subas y bajas se compensaron entre sí para arrojar una variación nula en el agregado general. Con este panorama sobre la mesa, la atención del mercado financiero y del equipo económico se traslada ahora a lo que será la inminente difusión del dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tradicionalmente, la evolución de los alimentos relevada por las principales consultoras de la City funciona como un termómetro anticipado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dejando en evidencia que el ancla fiscal y monetaria todavía debe lidiar con reacomodamientos de fondo para consolidar la senda desinflacionaria en el “changuito” de compras.