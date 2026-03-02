La inflación de febrero se ubicó en 2,6% mensual, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. El dato implica una desaceleración respecto de meses previos, aunque la inflación núcleo se mantuvo por encima del índice general y alcanzó el 3,3%. Según el informe del IPC-OJF (GBA), la variación interanual del índice general llegó a 31,6%, mientras que la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— registró un incremento de 29,2% en los últimos doce meses. Con el resultado de febrero, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,4%. En el mismo período, la inflación núcleo acumuló un avance de 5,8%. El relevamiento indica que el aumento de precios de febrero se explica, en gran medida, por subas en los rubros vinculados con vivienda, indumentaria y servicios. Vivienda e Indumentaria encabezaron las alzas del mes, con incrementos de 3,5% cada uno. Detrás se ubican Salud, con una suba de 2,9%, y Alimentos y bebidas, que registró un aumento de 2,8%. Este último rubro volvió a tener una incidencia relevante en el índice general, con un aporte de un punto porcentual a la inflación mensual. Otros capítulos también mostraron variaciones, aunque con menor impacto. Transporte y comunicaciones aumentó 2,4%, mientras que Esparcimiento registró un alza de 2,3%. Bienes varios avanzó 2% y Equipamiento y funcionamiento del hogar subió 1,4%. En cambio, el rubro Educación no mostró variaciones durante el mes. El informe también desagregó el comportamiento de los distintos componentes del índice. Los precios regulados aumentaron 2,7% en febrero, en línea con los ajustes de tarifas y servicios administrados. En contraste, los bienes y servicios estacionales registraron una caída de 1,2% mensual. El IPC-OJF se utiliza como una estimación preliminar del comportamiento de los precios en el Gran Buenos Aires y suele anticipar la dinámica que luego reflejan las mediciones oficiales. Con este resultado, el índice continúa en niveles mensuales moderados en comparación con los picos registrados en años anteriores, aunque el componente núcleo indica que la desaceleración de la inflación todavía enfrenta desafíos estructurales. La Estimación de Precios Minoristas de Ferreres es resultado del relevamiento diario de más de quince mil precios de bienes y servicios de GBA, que alimentan la base de datos que permite estimar mediante el uso de ponderadores el incremento general de los precios minoristas, aclaran desde la consultora. El dato de febrero se conoce en la antesala de la publicación del índice oficial que difundirá el 12 de marzo el organismo estadístico nacional, que permitirá confirmar la tendencia de los precios durante el segundo mes del año y ofrecer una referencia más amplia sobre la evolución inflacionaria en todo el país.