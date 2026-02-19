Los precios mayoristas aumentaron 1,7% en enero de 2026 respecto del mes previo y 26,4% interanual, informó este jueves el INDEC, en un dato que destacó el propio Milei. “Para los que hablan de catástrofe en materia de inflación cuando saben la dinámica de reacomodamiento de los precios relativos fruto del desastre que dejaron los kukas ...¿Brutos o deshonestos?“, escribió el mandatario en X. El dato es consecuencia de la suba de 1,7% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios”, con 0,49%; “Alimentos y bebidas”, con 0,29%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,14%; “Tabaco”, con 0,12%; y “Sustancias y productos químicos”, con 0,09%. Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,6% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,6% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”. Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,6% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,4% en los “Productos primarios” y de 1,2% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. Además, el INDEC dio a conocer los datos de costo de la construcción, que subió 2,3% en enero respecto de diciembre y 24,9% interanual. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,4% en el capítulo “Materiales”, 3,1% en “Mano de obra” y 2,2% en “Gastos generales”. El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 12 de enero de 2026, y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución. El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de enero, y una actualización autorizada en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Finalmente, el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas.