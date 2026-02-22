Los precios de los alimentos y las bebidas empujaron hacia arriba el primer dato de inflación de 2026, que se fijó en 2,9% y generó preocupación en el mercado. Y si bien desde el Gobierno pidieron “mirar la película completa” y no solo una foto, lo cierto es que el indicador lleva ocho meses sin bajar y que lo que viene ocurriendo en las góndolas no es una buena señal. El último informe semanal de la consultora LCG fundamenta estas crecientes dudas de la City. De acuerdo con su último monitoreo, la inflación mensual promedio del rubro experimentó en las últimas cuatro semanas una aceleración de un punto porcentual completo. Con este salto, la medición trepó a un 3,4% mensual, un nivel que se aleja peligrosamente del ancla que pretende establecer el equipo económico y que presagia un índice general superior al de las expectativas iniciales. Si se hace un recorte estricto sobre lo que ocurrió en la tercera semana de febrero, el índice de la consultora registró un alza del 0,5%. Esta cifra, aunque a simple vista parece moderada en la variación semanal, se vuelve problemática cuando se acumula sobre los arrastres previos. En este escenario, la promesa de perforar definitivamente el piso del 2% en el corto plazo luce casi imposible frente a la dinámica constante que exhiben las góndolas. La principal responsable de esta tracción al alza fue nuevamente la carne. El informe detalla que este rubro volvió a acelerar por tercera semana consecutiva, marcando un incremento del 1,9% en tan solo siete días. Si se toma el acumulado de las últimas cuatro semanas, la carne presenta una suba del 5,3%, explicando de este modo casi el 50% de la inflación mensual promedio de todo el rubro alimenticio. El panorama no parece mejorar a futuro. La semana anterior el valor de la hacienda en Cañuelas subió $400, por lo que un nuevo ajuste llegaría a las carnicerías próximamente. Sin embargo, durante estos últimos días algunos productos actuaron como amortiguadores. El fuerte aumento en los mostradores carniceros logró ser parcialmente compensado por caídas en los precios de las frutas, las bebidas para consumir en el hogar y los lácteos, que retrocedieron un 0,9%, 0,9% y 0,8% respectivamente. A su vez, el índice de difusión aportó un dato favorable: el 84% de la canasta de 8.000 productos relevados se mantuvo sin variación de precios. A pesar de estos atenuantes, el panorama general valida el escepticismo que empieza a dominar en el mercado: la brecha de credibilidad entre las proyecciones optimistas de la Casa Rosada y las planillas de las consultoras se ensancha con cada relevamiento.