En el primer programa de Pulso Financiero, con Willy Laborda, el ministro de Economía, Luis Caputo, participa en El Cronista Stream. Lo hace tras el álgido inicio de sesiones ordinarias de este domingo en el Congreso, en el que el discurso de Javier Milei estuvo atravesado por su agenda reformista para el 2026. Hace tan solo un día, el titular del Palacio de Hacienda fue calificado por el Presidente como “el mejor ministro de Economía del mundo”, por “haber tenido la difícil tarea de eliminar el déficit fiscal del 5% en una sola tajada”. Hoy, Caputo aseguró en El Cronista Stream que se trata de un trabajo en conjunto de su equipo, con el inestimable apoyo que Milei le otorga, producto de la confianza que el líder libertario muestra a su gestión. El ministro fue consultado, en primera medida, sobre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que sacudió la política internacional este fin de semana y trajo consigo los primeros coletazos económicos. “Es un shock externo fuerte; es difícil saber cuánto puede durar. Está afectando la apertura de los mercados y va a tener sus consecuencias”, aseguró sobre el conflicto en Medio Oriente, pero destacó que Argentina, con Vaca Muerta, “está bien parada”. Por otra parte, valoró que “Milei está alineado con el lado adecuado; imagínate que con el kirchnerismo estaríamos del lado de Venezuela e Irán”. Luego, viró hacia el estado de situación de los mercados y su relación con la Argentina. “Lo más importante es que se entienda que los precios no necesariamente reflejan los fundamentals económicos; los fundamentals siempre prevalecen en el largo plazo, por eso es importantísimo mantener la conducta fiscal y monetaria”, destacó Caputo. En ese sentido, apuntó: “No necesito probarle a fondos grandes si podemos salir (al mercado) o no, no necesitamos probarle al mercado que podemos salir; en lo que tenemos que enfocarnos es en los cambios estructurales, que es finalmente tener un mercado de capitales propio que genere crédito a los sectores productivos, que se pueda desarrollar el crédito para las pymes”. Luego, el especialista del Gobierno aseveró: “Apuntamos a reducir la dependencia de Wall Street”, afirmando que la Argentina antes tenía una dependencia total de los factores externos. Asimismo, el funcionario bregó por el desarrollo de cambios estructurales para el país: “Es cuestión de que la gente se saque el temor del kirchnerismo de encima y vuelquen sus fondos para que los bancos puedan desarrollar fondos que financien todos los cambios de los que hablamos”. “Nosotros queremos bajar impuestos y regulaciones y, del lado del sector privado, se necesita inversión. ¿Cómo se compatibiliza eso? No es casualidad que hayamos mandado al mismo tiempo la Ley de Inocencia Fiscal y la Reforma Laboral", afirmó Caputo en El Cronista Stream. En otro tramo de la conversación con Willy Laborda, Caputo descartó una “reforma tributaria, tal como se hizo la reforma laboral”, esgrimiendo que hay un capítulo tributario dentro del paquete que fue aprobado por el Senado el pasado viernes. “Hay gente que ve a la política como cajas, está perfecto exponerlos”, denunció el ministro, pero afirmó que si al Gobierno le va bien “el kirchnerismo muere; vinimos a hacer cosas que la Argentina no se animó a hacer en 100 años”. Noticia en desarrollo...