El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, compartió su mirada sobre el actual escenario económico, en el cual, ayer, el dólar oficial retomó el camino de la baja luego de varias ruedas al alza. Pese a que el precio de la divisa no sufrió fuertes variaciones en lo que va del 2026 y se mantiene cercano a los $ 1400, el especialista ratificó su postura contra la dolarización de carteras y ofreció recomendaciones puntuales de inversión. En diálogo por Radio Rivadavia, Di Stefano consideró que el dólar tendrá una tendencia bajista en las próximas semanas porque habrá una abundante oferta. Puntualmente, explicó que el tipo de cambio “seguirá ofertado en la Argentina” por la entrada de divisas que se espera por el sector energético, la cosecha y las colocaciones de empresas. Acto seguido, lanzó: “Estamos en un proceso de fuerte oferta de dólares, con lo cual el dólar está más cerca de bajar a $ 1330, $ 1350 que de subir“. En ese sentido, aseguró que quienes apostaron fuertemente a la divisa en la previa electoral sufrieron una pérdida notable. "Se pegaron un clavel”, afirmó de forma tajante, al explicar que el ahorrista perdió una tasa de interés mensual de entre el 3% y el 4% en pesos. Asimismo, precisó que por estos días se están pagando las consecuencias del ataque especulativo que hubo previo a las elecciones. En ese sentido, precisó que entre agosto y septiembre los argentinos compraron u$s 15.000 millones. “Cuando tenés un incidente de ese estilo no salís de forma inmediata. Van a pasar muchos meses hasta empezar a recuperar”, detalló. Frente a este contexto, Di Stefano consideró cuáles son las mejores opciones disponibles en el mercado y puso el foco en los activos financieros. En específico, mencionó el bono AL35 y destacó que ofrece un rendimiento superior al 9% anual en dólares. Además, observó un futuro promisorio para el sector energético, en especial para las compañías vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta a partir de 2026, 2027 y 2028. Señaló que la clave está en la conclusión de obras claves de transporte e infraestructura. Allí mencionó a YPF, Vista y Pampa Energía como potenciales protagonistas de una nueva etapa de expansión energética, y anticipó que el valor de estas acciones “van a volar”. Respecto del nivel de actividad, el economista puso el foco en las dificultades operativas de las próximas semanas: “Yo lo que veo son 45 días por delante difíciles por muchos feriados”, indicó, dado que entre el 1º de marzo y el 6 de abril hay solo 21 días hábiles. “En los feriados no vendés, pero los gastos de tu comercio o industria siguen corriendo normalmente. Por eso creo que vamos a tener un marzo difícil", explicó. En consecuencia, estimó que, pasado ese período, la actividad económica comenzará a fortalecerse. En cuanto a las cuentas públicas, Di Stefano reconoció que hay una merma en los ingresos del Estado. “Si mirás el IVA consumo hay 3 puntos de caída real, la recaudación ha mermado. El impuesto al cheque también cayó y seguridad social también”, enumeró. Sin embargo, descartó que esto ponga en riesgo el equilibrio fiscal: “Si baja la recaudación, el Gobierno va a bajar el gasto y el superávit va a seguir”.