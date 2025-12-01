Se atrasa el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y SUAF en diciembre

El Gobierno confirmó que el lunes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. La medida genera el último fin de semana largo del año y obliga a la ANSES a ajustar el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

¿Cómo afecta el feriado al cronograma de ANSES?

Para evitar superposición con el feriado, el organismo previsional modificó las fechas de cobro. Algunos beneficiarios recibirán sus haberes antes en comparación con el mes anterior.

El cambio impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones como AUH y SUAF.

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

Diciembre llega con aumento del 2,34%, el pago del aguinaldo y un bono extra de $ 70.000. Así quedan los montos:

Jubilación mínima: $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38

PUAM: $ 479.055,50

Pensiones No Contributivas: $ 427.923,56

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Con las nuevas modificaciones, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en las siguientes fechas:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en diciembre?

Los nuevos montos de las asignaciones familiares son:

Asignaciones Universales

AUH: $ 122.492

AUH con Discapacidad: $ 398.853

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) – según Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

IGF hasta $ 948.3611: $ 61.252

IGF entre $ 948.361,01 y $ 1.390.864: $ 41.316

IGF entre $ 1.390.864,01 y $ 1.605.800: $ 24.990

IGF entre $ 1.605.800,01 y $ 5.022.048: $ 12.892

Ayuda Escolar Anual: IGF hasta $ 5.022.048: $ 42.039

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $ 948.361: $ 199.434

IGF entre $ 948.361,01 y $ 1.390.864: $ 141.086

IGF desde $ 1.390.864,01: $ 89.043

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF ANSES en diciembre?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán en las siguientes fechas: