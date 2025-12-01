A través del Decreto 849 se dispuso la reasignación y aumento de autorización de gastos por un neto de $ 2,81 billones.

El Gobierno dispuso una reestructuración del Presupuesto Nacional mediante el DNU 849/2025, publicado este lunes, que contempla una reasignación neta de $ 2,81 billones. La medida abarca diversos ministerios y organismos del Estado, con incrementos y recortes en distintas áreas.

La ampliación presupuestaria se realiza en el contexto de la falta de una ley de presupuesto específica para 2025, lo que llevó a prorrogar la última vigente. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de atender servicios esenciales y obligaciones estatales ineludibles, financiándose con ingresos superiores a los proyectados originalmente.

Seguridad Social y ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social recibe recursos adicionales para el pago de jubilaciones y pensiones, junto con la implementación de la Ley de Movilidad Previsional. Los fondos también cubrirán asignaciones familiares, el seguro de desempleo y el Programa 1000 Días de nutrición infantil.

Se refuerzan las transferencias al PAMI y se destinan partidas específicas para la prestación mensual de oncopediatría dirigida a familias con niños en tratamiento oncológico.

Salud Pública

El sector salud recibe un incremento significativo orientado al sostenimiento de hospitales de alta complejidad en todo el país. Entre los beneficiados figuran el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Hospital de Cuenca Alta y el Hospital Favaloro.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) obtiene mayores recursos para el pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios destinados a personas con discapacidad.

Educación

El Ministerio de Capital Humano destina fondos para la política salarial universitaria, la adquisición de equipamiento informático y las becas Progresar. También se refuerzan los comedores escolares y se impulsa la universalización de la jornada extendida.

Las universidades nacionales e instituciones educativas provinciales y municipales recibirán mayores partidas. Se financiará el Plan Nacional de Alfabetización, la mejora de la calidad educativa, la formación docente y la infraestructura escolar.

Defensa y Seguridad

Se incrementan los créditos para el pago de haberes y sentencias judiciales relacionadas con personal militar y fuerzas de seguridad. La Caja de Retiros de la Policía Federal y el Instituto de Retiros Militares reciben refuerzos presupuestarios.

El Ministerio de Seguridad obtiene partidas para atender desastres y emergencias, fortalecer la lucha contra el narcotráfico, mejorar la formación de personal y coordinar la seguridad a nivel federal.

Niñez y Asistencia Social

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con recursos adicionales para fortalecer la Prestación Alimentar, programa dirigido a familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad.

Empresas Públicas y Energía

El decreto autoriza al Ministerio de Economía a modificar o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas) para optimizar el financiamiento de obras de transporte de gas.

Se incrementan las transferencias a empresas estatales como CAMMESA, Yacimientos Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina, AySA, Belgrano Cargas y SOFSE.

El Ministerio de Economía ajustará partidas para el INDEC, las secretarías de Energía, Transporte y Hacienda, además de la política geológico-minera.

Financiamiento

El Gobierno señaló que la ampliación de $ 2,81 billones se cubrirá con ingresos extras por $ 2,88 billones, provenientes de recaudación impositiva superior a la esperada, aportes a la seguridad social, rentas de la propiedad y préstamos de organismos internacionales.

Esto permite mantener el equilibrio fiscal sin afectar el resultado anual proyectado.