Entre enero y octubre del 2025 el IMSN ya aumentó 5,32%, pero se espera que a partir de enero del 2026 se pueda llegar al 6%.

El Banco de Previsión Social (BPS), tiene estipulado pagar el aumento en dos partes. Primero se pagaría en enero con el dato disponible hasta noviembre de este año y luego el complemento del restante en marzo.

También se confirmó en las últimas horas que en diciembre se otorgará una partida especial de $ 3.151 por concepto de canasta de fin de año para unos 155.000 jubilados y pensionistas de menores de recursos.

Esta cifra que podría ampliarse a más de 165.000 personas si se suman quienes deben presentar declaración jurada. El pago se realizará desde el 2 de diciembre junto con las pasividades.