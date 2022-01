Restricciones al turismo y suba de contagios por Ómicron: qué definirá el Gobierno

Alberto Fernández tiene sobre su escritorio dos planillas que le llegan a diario: la planilla con el incremento de casos de coronavirus en todo el país y la de los números del repunte económico enfocado en la explosión de la actividad turística del verano.

El gobierno se encuentra así ante un dilema aún sin resolver: restringir actividades para frenar contagios o dejar librado a las provincias cualquier tipo de definiciones sanitarias para no comprometer aún más la alicaída economía de la Argentina.

Según los últimos datos del Ministerio de Turismo a los que accedió El Cronista, entre octubre y diciembre ingresaron 370.000 turistas y generaron un ingreso de alrededor de 150 millones de dólares.

A la vez, para la temporada de verano se proyectó el ingreso de casi un millón de turistas y el movimiento de 550 millones de dólares . Los brasileños representan más del 40% del ingreso de turistas extranjeros. Y los estadounidenses son la gran sopresa del ránking ubicándose terceros, por encima de los chilenos y uruguayos.

"Con el impulso de PreViaje, que inyectó $99 mil millones al sector y multiplicó por diez la facturación de la primera edición, empezamos a vivir una temporada de verano histórica, muy por encima de los niveles prepandemia. Además, continúa la reactivación del turismo receptivo, fundamental para el ingreso de divisas", dijo en diálogo con este medio el ministro de Turismo, Matías Lammens.



El funcionario está convencido que desde que el turismo será uno de los motores de la recuperación económica. Los datos de "ocupación plena" de turismo revelan ese optimismo.

Según las cifras de los primeros 10 días de enero en Bariloche hay un 97% de capacidad turística ocupada, en Ushuaia 85%, en El Calafate 90%, en Villa La Angostura 97%, Puerto Madryn 90%, Mar del Plata 85%, Partido de la Costa 92%, Pinamar 90%, Tandil 80%, Mendoza (promedio provincial) 85%, Merlo (San Luis) 90%, Colón 93%, Iguazú 92%, Salta (promedio provincial) 85%, Corrientes (promedio provincial) 85% y Chilecito en La Rioja 70%.

A la vez, el informe del Ministerio de Turismo revela que el Pre Viaje lo utilizaron 4,5 millones de argentinos. El 60% son mujeres y 40% hombres. Se cargaron facturas de servicios turísticos por $99 mil millones.

El 50% del gasto fue en agencias de viajes, el 33% en alojamientos y el 15% en transportes. Y 410.000 personas utilizaron el PreViaje de PAMI que brindaba un crédito de 70%.

Los destinos más elegidos fueron hasta ahora: Bariloche, Ushuaia, Mar del Plata, El Calafate, Iguazú, Salta, Mendoza, Carlos Paz, San Martín de los Andes, Villa Gesell, Puerto Madryn, Pinamar, Merlo, Córdoba, San Bernardo y El Bolsón, entre otros.

RESTRICCIONES EN EL FREEZER

Ante semejante boom turístico y una fuerte reactivación de la economía en el gobierno no se piensa por ahora en restringir actividades o cerrar lugares de producción por más que hayan aumentado los casos de Covid.

Según expresaron a El Cronista funcionarios de alta jerarquía de la Casa Rosada, el Presidente no tiene previsto imponer restricciones en el turismo ni en la actividad económica por el momento. No creen que ese sea el camino y, por el contrario, delegarán esa decisión a las provincias.

"No hay margen para cerrar y frenar el envión de la economía. Mientras se puedan controlar los contagios y no haya colapso sanitario no habrá restricciones" , dijo tajante un funcionario que tiene oficinas en el primer piso de la Casa Rosada.

Con 88.352 nuevos casos de Covid en las últimas 24 horas la ministra de Salud Carla Vizzotti adelantó este lunes que se está evaluando la posibilidad de levantar el aislamiento obligatorio para los contactos estrechos de casos positivo.

A la vez, la funcionaria dijo que se llevarán adelante los autotest de coronavirus que fueron aprobados por la ANMAT durante la última semana.

Es más: la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado , estimó que si bien esta semana los casos continuarán subiendo, la que viene probablemente los contagios comiencen a ceder.

"Viendo lo que pasa en otros países, suele tener más o menos unas cuatro semanas en las que llega al pico y empieza a bajar. Quizás nosotros estemos esta semana con aumento de casos y en la semana que viene y la otra ya empiece a disminuir, teniendo en cuenta cómo evolucionó la curva en otros lugares", explicó Tirado en declaraciones a Radio La Red.

A la vez, Vizzotti no ofreció indicio alguno de restricciones o cierre de actividades. Todo ello lo dejó librado a la decisión de los gobernadores.

No obstante, el ministro de Turismo destacó que en medio del verano hay una fuerte campaña de concientización del gobierno para que la gente tome recaudos y se vacune.

"Llamamos a todos y todas a reforzar los cuidados y a quienes todavía no se vacunaron o no se dieron la segunda dosis que lo hagan. Sostener el muy buen nivel de vacunación que tiene nuestro país es la garantía para mantener este nivel de aperturas y que la economía siga creciendo", dijo Lammens.